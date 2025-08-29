Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал наказать покровителей террориста, напавшего на полицейских в Москве. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

«Прошу Генерального прокурора РФ Игоря Краснова дать указание для проведения проверки законности пребывания Шеравгана Куджумова* в нашей стране и оснований для неприятия мер по его депортации сотрудниками МВД», — заявил Миронов RTVI.

Миронов убежден, что нападение уроженца Таджикистана Куджумова* на полицейских на Щелковском шоссе в Москве стало возможным из-за попустительства сотрудников миграционной службы. Он напомнил, что по действующему законодательству признается нежелательным и подлежит депортации иностранец, который «создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку либо здоровью населения».

«Кажется, все предельно ясно. Но оказывается, человек, осужденный за подготовку теракта, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, может спокойно разгуливать по нашим улицам. Допустим, он сотрудничал со следствием. За это он получил меньше срок и раньше вышел на свободу. Пусть скажет «спасибо» и отбывает восвояси. Однако террорист остается в России, спокойно здесь живет, пока не совершает новое преступление. Интересно, а что будет дальше: его снова осудят и снова оставят в России? О какой безопасности при таком отношении может идти речь», — заявил Миронов RTVI.

В пресс-службе столичного управления Следственного комитета 27 августа сообщили, что иностранный гражданин кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник» вблизи автозаправки на Щелковском шоссе, а затем напал с ножом на полицейских, которые прибыли для пресечения его действий. По факту нападения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

28 августа преображенский суд Москвы арестовал Кунджумова* по обвинению в нападении на полицейских.

В прокуратуре Москвы сообщили, что «ранее судимому мужчине 1999 года рождения» предъявлено обвинение по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Кунджумов признал свою вину. За посягательство на жизнь правоохранителя иностранцу грозит пожизненное заключение, писал RTVI.

В феврале 2017 года Шеравган* вступил в ИГИЛ** и изготовил бомбу для проведения взрыва в Москве, тогда его задержали, и он стал сотрудничать со спецслужбами и помог предотвратить теракты, писал «МК: срочные новости». Тогда Куджумова* приговорили к восьми годам заключения, а позже Верховный суд счел недоказанным то, что осужденный нелегально приобрел взрывчатку, и снизил его срок на три месяца.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация