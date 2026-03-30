Налог на кешбэк начисляется в случае, если совокупный доход по банковским вкладам и сам кешбэк превышает 2,4 млн рублей. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, инициативы по изменению подхода к налогообложению кешбэка не обсуждались в Госдуме, и «вряд ли будет такое решение».

«Если и будет, то оно будет касаться, вдруг там с помощью кешбэка какие-то схемы отработаны, но вот идеи по поводу того, чтобы налогообложить или отрегулировать кешбэк, нет. По крайней мере, со мной не обсуждали», — добавил Аксаков.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) изменила подход к налогообложению кешбэка, признав его инвестиционным доходом и начав взимать с него 15% НДФЛ.

По данным «Ъ», в 2025 году Стариков разместил на вкладах около 8 млн рублей. В период действия высоких процентных ставок он получал доходность в размере 2,2 млн рублей в год. Этот доход не выходил за пределы дохода, облагаемого стандартным НДФЛ 13%. В свою очередь, ФНС прибавила к процентам по вкладам Старикова накопленный за год кешбэк по премиальной карте в размере 480 тыс. рублей. Итоговая сумма превысила лимит, до которого применяется стандартная ставка НДФЛ.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты оценили ситуацию как спорную, поскольку кешбэк по таким программам формально образует доход, но освобождается от налога на доходы физических лиц. Исключение составляют случаи, когда кешбэк начисляется на особых условиях, например, когда банк дает своим сотрудникам корпоративные привилегии по зарплатным картам.