Украинские военные вынуждены использовать воздушные шары для атак на города России, поскольку средства оборонного бюджета Украины «на исходе», заявил RTVI первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Воздушный шар — самый простой и, главное, самый дешевый летательный аппарат. И то, что именно их теперь вынуждены использовать ВСУ для нападения на российские города, может означать только одно — средства оборонного бюджета Украины на исходе», — сказал депутат.

По словам Журавлева, президент Украины Владимир Зеленский требует от своих вооруженных сил продолжения атак на регионы России.

«Они нужны, чтобы показать Западу: есть еще порох в украинских пороховницах. Но западные поставки резко уменьшились, а все мы знаем, что широко разрекламированная отрасль беспилотников Украины — не более, чем отверточная сборка британских и канадских образцов. Вот и запускают то, что можно собрать из подручных средств, скоро и до мыльных пузырей дойдут», — порассуждал первый зампред думского комитета по обороне.

О том, что во время атаки беспилотников на российские регионы в ночь на 23 сентября использовались воздушные шары, ранее сообщил РБК со ссылкой на источники. Издание назвало их применение особенностью ночного налета БПЛА, отметив, что ранее подобные действия не фиксировались. Шаров «было действительно много», заявил один из собеседников РБК.

В конце августа РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что украинские военные возобновили использование метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой для атак на регионы России. По данным агентства, налет с использованием трех метеозондов с боезарядами была зафиксирован 27 августа в Липецкой области. Подобные атаки, по данным Минобороны, фиксировались осенью 2024 года.

Атака дронов на регионы России 22-23 сентября

По данным Минобороны, в ночь на 23 сентября над регионами России сбили 69 украинских беспилотников.

На подлете к Москве, согласно телеграм-каналу мэра столицы Сергея Собянина, с вечера 22 сентября было сбито по меньшей мере 50 дронов.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы города в 13:41 мск.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в Москве не поступало. В то же время обломки летевших на столицу дронов повредили несколько автомобилей в подмосковном Реутове. В Новой Москве обломком БПЛА был поврежден дачный дом, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

На фоне атаки дронов на несколько часов вводились ограничения на выпуск и прием рейсов в аэропорту Шереметьево. Всего в аэропортах столичного региона были отменены и задержаны около 200 рейсов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия в аэропорту Шереметьево из-за задержек рейсов 22 и 23 сентября. «По состоянию на утро 23 сентября на вылет задержаны 48 рейсов», — говорится в сообщении ведомства.