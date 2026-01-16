Иск американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD вряд ли будет удовлетворен юридически, поскольку Россия по конституции не является правопреемницей Российской империи. Об этом заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«В нашей Конституции с 2020 года зафиксирована преемственность нашей страны к СССР, но не Российской империи», — напомнил депутат.

Он добавил, что преемственность СССР к Российской империи, в свою очередь, обсуждалась на протяжении прошлого столетия, однако окончательного решения по этому вопросу принято не было.

«Российская Федерация еще в 2006 году погасила весь свой исторический долг перед Парижским клубом, куда входит и США, и это было признано международным сообществом», — пояснил парламентарий.

По этой причине появление такого требования спустя 20 лет после погашения обязательств не может считаться «юридически состоятельным явлением», считает Кравченко.

Кроме того, компания истца зарегистрирована в Техасе, а основана была лишь в 2002 году. Депутат обратил внимание, что ее деятельность в сфере недвижимости распространяется лишь на один конкретный штат. Он подчеркнул, что по такой логике требовать погасить долг было бы логично со всех стран, которые когда-то входили в состав Российской империи, включая Польшу и Финляндию.

В июне 2025 года федеральный суд США в округе Колумбия зарегистрировал иск на $225 млрд, ответчиками по которому указаны РФ, российские Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния.

В заявлении указано, что фонд Noble Capital RSD является законным правопреемником облигаций на $25 млн, с процентной ставкой 5,5% годовых и пятилетним сроком погашения, которые Российская империя выпустила в 1916 году. Фонд настаивает на том, что несмотря на отказ советской власти в 1918 году от внешнего долга, обязательства перед инвесторами из США остаются в силе.

С учетом процента сумма требований на данный момент оценивается в $225 млрд. При этом истец прописал, что долг может быть погашен за счет российских активов, которые были заморожены в 2014 и 2022 годах. Фонд подчеркивает, что требование не является конфискацией активов.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов заявил RTVI, что намерен обратиться в МИД в связи с иском Noble Capital RSD по царским долгам. Он отметил, что царские долги «не должны признаваться в том числе за давностью». Депутат напомнил, что СССР аннулировал все долги царской России и «стоял до самого конца на этой позиции».

Партнер бюро Marks & Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков, заявил РБК, что российская сторона потребовала от фонда отозвать иск до 30 января 2026 года. В противном случае, как отметил Соколов, будет подано ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств».