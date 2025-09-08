Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру» подверг критике заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о многократном превосходстве российских войск. По мнению парламентария, такие оценки являются попыткой оправдать неудачи украинской армии на поле боя.

Колесник отметил, что хотя к конкретным цифрам Сырского (о превосходстве в четыре-шесть раз) следует относиться скептически, хотя общий вывод о силе российской армии соответствует действительности.

«Туман войны никто не отменял, я не знаю точно, во сколько раз больше, но однозначно сильнее наша военная наука, военная мысль», — подчеркнул депутат.

Он особо отметил качественную подготовку российских военных: «Знаю, что люди, которые находятся на линии соприкосновения, и рядовые офицеры гораздо выше по мастерству, чем ВСУ. Это абсолютно бесспорно».

Ранее Сырский сообщил, что август для украинской армии стал «месяцем больших испытаний». По его словам, подразделениям ВСУ пришлось принимать срочные меры по стабилизации положения на наиболее угрожающих участках фронта, в числе которых были названы Лиманское, Добропольское, Покровское (Красноармейское) и Новопавловское направления.

По оценкам главкома, российская армия обладает трехкратным общим превосходством в силах и средствах, тогда как на ключевых оперативных направлениях это преимущество достигает 4-6-кратного уровня.

В условиях такого дисбаланса, как признал Сырский, ВСУ были вынуждены перейти к тактике активной обороны. Параллельно осуществляется масштабная структурная реформа — переход от бригадной к корпусной системе организации войск, который, по утверждению главкома, уже показывает свою оперативную эффективность.

Ранее, в марте 2024 года, Сырский уже обращал внимание на шестикратное превосходство российской артиллерии, усиление авиационной компоненты и активное применение минометных подразделений. При этом он подтвердил сохраняющееся преимущество ВСУ в сфере беспилотных технологий, отметив, что российская сторона активно работает над сокращением этого технологического разрыва.