Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лукавит, обвиняя Польшу и страны Прибалтики в том, что они косвенно повлияли на развитие российско-украинского конфликта. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Польша и страны Прибалтики продвигали «русофобскую политику в Европе», пытались «очернить Россию и спровоцировать конфликт». Однако от Германии в то время зависело многое, поэтому «Меркель <…> лукавит, пытаясь снять с себя определенную ответственность за срыв Минских договоренностей», убежден парламентарий.

Кроме того, Чепа напомнил, что Меркель сама признавалась, что ФРГ не ставила задачей выполнение минских договоренностей, что «во многом и привело к [российско-украинскому] конфликту».

Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT назвал Польшу и Прибалтику «гиенами Европы», которые якобы выступают двигателями мыслей Великобритании и США.

«Абсолютно неудивительное заявление Меркель о том, что Прибалтика и Польша саботировали переговоры между Россией и Украиной, то есть мешали налаживанию диалог. <…> То, что им сказали, то они и делали», — утверждает Михайлов.

Он добавил, что после окончания боевых действий на Украине появится еще больше информации о том, что мешал Москве наладить диалог с Киевом.

Ранее Меркель заявила, что в 2021 году Польша и прибалтийские страны — Эстония, Латвия и Литва — фактически сорвали попытку запустить новый формат диалога между ЕС и Россией, что могло бы способствовать урегулированию украинского кризиса.

Экс-канцлер ФРГ объяснила, что государства Восточной Европы приняли такое решение из-за опасений, что Брюссель не сумеет выработать единую и твердую позицию по отношению к Москве. В результате это стало одним из факторов, косвенно подтолкнувших Россию к началу специальной военной операции на Украине, убеждена Меркель.