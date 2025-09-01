Заявления Украины о причастности России к убийству экс-главы СНБО, бывшего спикера Андрея Парубия представляют собой стандартный элемент информационной борьбы, который строится на предположении, что эти обвинения не будут никем проверены. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Парламентарий отметила, что даже официальные заявления украинской стороны впоследствии могут быть представлены как частное мнение отдельных лиц, что позволяет избежать ответственности. По ее словам, подобная тактика уже неоднократно применялась ранее и каждый раз была ориентирована на определенную общественную реакцию.

Журова считает, что накануне возможных мирных переговоров подобные утверждения используются для того, чтобы в очередной раз обвинить российскую сторону. Депутат добавила, что российская сторона ответит на эти обвинения через официальные площадки. Она также высказала сожаление в связи с тем, что украинская аудитория лишена возможности получить доступ к альтернативной точке зрения из-за блокировки российских средств массовой информации.

Экс-спикер Верховной Рады и бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий был убит в результате нападения во Львове 30 августа. Политику был 51 год. Неизвестный, выдававший себя за курьера, произвел восемь выстрелов в мужчину и скрылся с места преступления на электровелосипеде.

В качестве подозреваемого в убийстве задержан 52-летний житель Львова. Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил о наличии «российского следа» в деле Парубия, однако не предоставил каких-либо подтверждающих доказательств. В свою очередь, начальник львовского управления СБУ Вадим Онищенко сообщил журналистам, что свидетельств причастности России к данному преступлению обнаружено не было.