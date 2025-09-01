После убийства экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия задержали 52-летнего жителя Львова, ему вменяют ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины, сообщает Офис генерального прокурора. Что известно о стрелке и его мотивах — в материале RTVI.

«Задержанному 52-летнему львовянину доложено о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. <…> Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу без возможности внесения залога», — сказано в сообщении.

Подозрение подписал лично глава Львовской областной прокуратуры Николай Мерет. Он заявил, что «подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата». По статье об умышленном убийстве виновному грозит до 15 лет заключения.

Мерет рассказал, что по закону задержанный должен быть доставлен в суд в течение 60 часов с момента задержания.

«То есть у нас есть или сегодня, или завтра мы подадим ходатайство в суд», — приводит его слова РБК-Украина.

Продолжаются следственные действия с участием подозреваемого, также ведутся обыски по местам его жительства и пребывания. Ход расследования координируют прокуроры. Оперативное сопровождение обеспечивают Национальная полиция Украины, в том числе ее главк во Львовской области и местные сотрудники ее Департамента стратегических расследований (ДСР), а также Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным РБК-Украина, которое ссылается на правоохранителей, львовянин не имел постоянного места работы и пробавлялся случайными заработками. Замглавы Нацполиции Украины Андрей Небытов не исключил, что у него могли быть сообщники, эта версия прорабатывается. На брифинге Небытов также заявил, что подозреваемый «имел определенные обстоятельства, при которых совершил это убийство».

«Следил, планировал и нажал на курок»

Как ранее сообщалось, подозреваемого задержали в Хмельницкой области. Он уже дал первые показания, написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Глава МВД Игорь Клименко сказал, что уже через сутки после убийства полицейские и сотрудники спеслужб вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов его задержали.

Клименко предупредил, что пока не будет много деталей по поводу задержания.

«Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», — заявил он.

В свою очередь глава Нацполиции Иван Выговский опубликовал в Facebook* фотографии с места задержания. На них силовики в камуфляже и балаклавах, а также в жилетах с нашивками полиции и СБУ задерживают мужчину в одних брюках, его лицо заблюрено. Фото сделаны в жилой комнате.

«Полицейские задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Он долгое время готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать», — написал Выговский.

Он отметил, что убийство было совершено с «хладнокровной жестокостью».

«Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области», — рассказал глава Нацполиции.

Он заявил о наличии якобы «российского следа» в преступлении, но никаких доказательств этому не предоставил.

Позже руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко сказал на брифинге, что спецслужба не нашла доказательств причастности России к убийству Парубия.

«Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия», — пояснил он.

Экс-спикер Рады и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины СНБО Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова 30 августа. Ему было 54 года.

Стрелок, замаскированный под курьера, произвел восемь выстрелов, в результате чего Парубий погиб на месте. Преступник уехал на электровелосипеде. Во Львове и области ввели спецоперацию «Сирена».

О причастности к покушению заявило украинское подразделение американской группировки The Base под названием White Phoenix («Белый феникс»). Его представители назвали Парубия «предателем и осквернителем украинской нации и белой расы» и пригрозили слежкой «за каждым, кто своими поступками и словами оскверняет память предков, предает идеалы национального возрождения и служит интересам врагов Украины».

Панихида по Парубию состоится в 19 часов в главном грекокатолическом соборе Львова — Архикафедральном соборе Святого Юра. Похоронят политика во вторник, 2 сентября, на Лычаковском кладбище.

