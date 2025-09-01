Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Позже президент отметил, что провел разговор с генпрокурором Украины Русланом Кравченко, который доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Парубия.

«Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто вовлечен в эту работу.

«Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура — все действуют максимально эффективно. Спасибо!» — сказал украинский лидер.

Глава МВД Украины Игорь Клименко в телеграм-канале уточнил, что подозреваемого задержали в Хмельницкой области.

«Десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, сотрудники Службы безопасности Украины работали непрерывно, чтобы раскрыть дерзкое убийство Андрея Парубия», — отметил он.

Министр отметил, что много деталей задержания раскрыто сейчас не будет.

«Лишь скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», — пояснил он.

По словам Клименко, провоохранители через сутки после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов — задержали.

Глава СБУ Василий Малюк в свою очередь сообщил, что подозреваемого задержали сотрудники СБУ, Нацполиции и офиса генпрокурора.

Бывший спикер Верховной рады и экс-секретарь СНБО Андрей Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Украинский журналист Виталий Глагола утверждал, что в политика стреляли восемь раз. После покушения киллер убрал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий скончался на месте.

УНИАН писало, что убийца выглядел как доставщик еды. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что стрелку удалось скрыться с места происшествия, в его поисках задействованы все профильные службы.

Зеленский уточнил, что покушение на Парубия «было подготовлено, но делается все для раскрытия этого преступления». В расследовании участвуют МВД, генеральный прокурор и служба безопасности страны.