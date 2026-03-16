В российском парламенте не рассматривают и не планируют вводить какие-либо сборы или налоги для граждан, выезжающих за пределы страны. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, представляющий фракцию «Новые люди», комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Поводом для разъяснений стала неверная интерпретация слов депутата в некоторых средствах массовой информации.

«Увидел неправильную трактовку своего комментария в СМИ. Поэтому хотел бы в очередной раз дать разъяснение, — поделился Тарбаев. — Ни о каких законодательных инициативах в части введения сборов за выезд за рубеж или тем более введения специального налога — речи нет. Однозначно нет».

Парламентарий пояснил, что в действительности в экспертном сообществе проходит дискуссия, посвященная совершенно иной теме — возможному реформированию системы финансовых гарантий для туристов, отправляющихся в зарубежные поездки.

Тарбаев уточнил, что правильнее было бы назвать этот процесс переосмыслением действующих механизмов. Актуальность такому обсуждению, по его словам, придали недавние события на Ближнем Востоке, когда потребовалась срочная эвакуация большого количества российских граждан.

«Подчеркну еще раз: идет только обсуждение», — резюмировал глава комитета, призвав не путать экспертные разговоры с реальной законотворческой работой.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Госдуме якобы поддержали саму идею взимания туристического сбора с выезжающих за рубеж. Подобные идеи обсуждаются в России уже не первый год. В 2023 году заходила речь о том, чтобы ввести так называемые выездные визы. В прошлом году рассматривалась возможность взимания скрытого налога на выезд за границу путем его прибавки к стоимости путевок.