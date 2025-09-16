Необходимо рассмотреть вариант увеличения количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для обладателей длительного трудового стажа, заявила в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее депутат Сергей Гаврилов предложил предусматривать надбавку к пенсии за длительный стаж, квалификацию и звание.

Бессараб сообщила, что россияне могут увеличить свою будущую пенсию на 40%, если продолжат работать после достижения пенсионного возраста в течение пяти лет. При отсрочке выхода на пенсию на десять лет выплаты могут вырасти в два раза. Однако она признала, что многим пенсионерам это не по силам из-за нехватки средств.

Также Бессараб предложила рассмотреть вариант увеличения ИПК для людей с большим стажем, независимо от их трудоустройства.

Относительно механизма учета квалификации депутат пояснила, что хотя соответствующие надбавки и включены в зарплату, их размер не всегда адекватен. Эти надбавки увеличивают размер страховых взносов и, как следствие, будущую пенсию.

Бессараб также заявила о ключевой роли роста заработных плат, сославшись на указы Президента о доведении доходов врачей и учителей до 200% и 100% от среднего по региону соответственно. Однако, по ее словам, выполнение этих норм зачастую обеспечивается за счет повышенной интенсивности труда, когда работникам приходится брать нагрузку в 1,5-2 раза больше нормы.

«Если учитель должен иметь ставку 18 часов, то очень часто он имеет ставку и 26 часов, а в крупных городах бывает и до 28, и до 29. То есть фактически он берет 1,7-1,8 ставки для того, чтобы достичь этого уровня», — признала депутат.

Такое положение дел она назвала «неправильным» и согласилась с тем, что эту ситуацию необходимо менять.