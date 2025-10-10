Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет на рассмотрение законопроект, который вводит ограничение на число проживающих в квартире собак и кошек. Об это пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Согласно законопроекту, на каждых 18 кв. м квартиры смогут проживать не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки.

Также там говорится, что временно превысить эти нормы допускается при рождении потомства до достижения детенышами возраста шести месяцев. При этом ограничения не распространяются на собак-проводников.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сейчас допускается содержать в жилых помещениях неограниченного количества домашних животных. В документе сказано, что это с приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15-20 и более кошек или собак. Такое количество животных влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий, отмечается в пояснительной записке

В июле депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи. Парламентарии предложили использовать номер 106, так как он не занят другими службами и легко запоминается.

По мнению депутатов, этот номер поможет обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи для всех граждан. Кроме того, они считают, что это улучшит защиту животных от несчастных случаев и сделает отношение к ним в обществе более гуманным.