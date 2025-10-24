Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести законопроект, предлагающий ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет. С документом ознакомилось РИА Новости.

Среди авторов инициативы лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

По словам Миронова, на сегодняшний день базовая фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8,9 тыс. рублей. Как уточняется в пояснительной записке к проекту, эту сумму следует повысить с 70 лет на 100%, с 80 лет — на 200%, а с 90 лет — на 300%.

Миронов также подчеркнул, что проект должен затронуть всех, кто получает пенсию по старости, инвалидности или потери кормильца.

Как отметила Яна Лантратова, нынешние нормы создают неравенство и оставляют без дополнительной финансовой поддержки сотни тысяч пожилых, нуждающихся в помощи. По словам депутата, законопроект о прогрессивном повышении выплат «устранит этот пробел».

Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков заявил, что в 2026 году страховая пенсия увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей у 38 млн пенсионеров. По его словам, индексация составит 7,6%.

Он также добавил, что на страховые пенсии направят почти 11,9 трлн рублей. Чирков отметил, что корректировка выплат в 2026 году будет осуществляться с 1 января в том же порядке, как и в 2025-м.

