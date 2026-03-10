Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» (СР) внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий возможность потратить средства из материнского капитала на покупку автомобиля. Об этом сообщает сайт телеканала 360.ru со ссылкой на текст документа.

«Закрепить приобретение автомобиля в качестве меры государственной поддержки семей, имеющих детей, средствами материнского капитала», — говорится в пояснительной записке.

Согласно ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства из маткапитала можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение задолженности по ипотеке, на улучшение условий проживания, образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов, а также на формирование накопительной пенсии одного из родителей.

Комментируя важность такой меры, председатель СР Сергей Миронов заявил, что автомобиль для многодетных семей является важным средством передвижения, а не роскошью. Он подчеркнул, что родителям необходимо решать бытовые вопросы: возить детей в школу, кружки, секции, детские сады, больницы или организовывать совместный отдых.

«Везде нужен автомобиль, без него в современной жизни сложно», — подчеркнул депутат.

В разговоре с РИА Новости глава фракции отметил, что инициатива предусматривает риски нецелевого использования средств. Так, в тексте указано, что автомобиль должен приобретаться в общую собственность детей. Если машину продадут в течение трех лет, средства необходимо будет вернуть государству.

Миронов напомнил, что, например, жители Ростовской области, Ненецкого автономного округа, Республик Бурятия и Саха (Якутия) могут использовать средства из регионального маткапитала на покупку авто. При этом в Калининградской области допускается покупка мебели и бытовой техники, обратил внимание парламентарий.

«Региональные власти подтвердили обоснованность расширение использования маткапитала, и точно такое же решение нужно принимать на федеральном уровне», — заключил Миронов.

Ранее член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что на фоне индексации материнского капитала выплаты вырастут на 5,6%. Так, за первого ребенка родители получат 728 921,9 рубля, за второго (если семья не получала выплату за первого) — 963 243,2 рубля, а доплата за второго составит 234 321,23 рубля.