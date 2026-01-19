После плановой индексации социальных выплат в России с 1 февраля 2026 году увеличится размер материнского капитала. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в разговоре с Life.ru пояснил, что коэффициент индексации маткапитала составит 1,056, а значит выплаты повысятся на 5,6%.

Суммы выплат по материнскому капиталу после перерасчета составят:

На первого ребенка — 728 921,9 рубля,

На второго (если семья не получала выплату за первого) — 963 243,2 рубля,

Доплата при рождении второго — 234 321,23 рубля.

Говырин отметил, что остаток средств на ранее выданных сертификатах также будет проиндексирован. При этом цели, на которые можно потратить маткапитал, не поменялись.

Согласно ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства из материнского капитала можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение задолженности по ипотеке, на улучшение условий проживания, образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов, а также на формирование накопительной пенсии одного из родителей.

Парламентарий обратил внимание и на то, как будет рассчитываться выплата в зависимости от пенсионного направления. По его словам, средства капитала переводятся не в пенсионные баллы, а в рубли, поэтому размер выплаты в составе будущей накопительной пенсии зависит от периода накопления и инвестиционного дохода.

Таким образом, ежемесячная прибавка может составить:

От капитала на первенца — около 2700 тыс. рублей,

От капитала на второго ребенка — 3568 рублей,

От доплаты — 868 рублей.

Решение о пенсионном направлении при этом можно изменить в любое время до назначения выплаты, если подать заявление об отказе в Социальный фонд России (СФР). Говырин подчеркнул, что с февраля вырастет и единовременное пособие при рождении ребенка (28 773 рублей), максимальный размер пособия по беременности и родам (955 836 рублей), максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет (83 021,18 рубля).

В конце сентября 2025 года в Минтруде сообщали, что материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с уровнем инфляции. Его сумма на первого ребенка составит 737,2 тыс. рублей, на второго — 974,1 тыс. рублей.

16 января 2026 года Росстат сообщил, что уровень инфляции в России составил 5,59%. В соответствии с ним и был установлен коэффициент индексаций социальных выплат.

В октябре года 2025 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РБК говорил, что систему материнского капитала необходимо обновлять, поскольку она должна усиленно повлиять на демографическую ситуацию в России. Вместе с этим он отметил, что с 2007 по 2016 год программа успешно стабилизировала и повышала рождаемость, но потом ее эффективность пошла на спад.

Позднее депутат Госдумы Светлана Бессараб отмечала, что говорить о расширении маткапитала на третьего и последующих детей пока сложно. Правительство, по ее словам, занимает «крайне консервативную» позицию в вопросе использования выплаты из-за опасений незаконного обналичивания средств.