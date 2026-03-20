Российским учителям стоит разрешить формат удаленной работы во время каникул, поскольку в этот период их задачи не касаются взаимодействия с детьми. Такое предложение, с которым ознакомилась «Лента.ру», министру просвещения России Сергею Кравцову направил вице-спикер Борис Чернышов.

По словам Чернышова, во время каникул педагоги обязаны работать в полном объеме, однако большая часть деятельности в этот период носит внеаудиторный характер — это подготовка учебных программ, разработка методических материалов, проверка работ, анализ оценок и оформление отчетов.

«В целях повышения эффективности использования рабочего времени и создания более гибких условий выполнения профессиональных обязанностей предлагаю закрепить право педагогических работников в каникулярный период выполнять внеаудиторную работу вне образовательной организации при отсутствии очных задач», — рассказал депутат.

Он отметил, что зарплату при этом нужно оставить на прежнем уровне. По словам Чернышова, принятие такой инициативы повысит эффективность использования рабочего времени учителей, снизить риски выгорания и создать более качественные условия подготовки к образовательному процессу.

Ранее RTVI ознакомился с исследованием общественного движения «Родная Школа», согласно которому средняя зарплата учителей в России на конец 2025 года составляла 56,4 тыс. руб. при средней загруженности в 1,6 ставки.

Авторы исследования отмечают, что больше всего получают педагоги в ЯНАО — 20,7 тыс. руб. на руки в месяц, следом идут столичные учителя — 100,5 тыс. руб., а также педагогические работники из ХМАО — 82,7 тыс. руб. В первую пятерку также вошли Республика Коми (78,3 тыс. руб. в месяц) и Санкт-Петербург (70,6 тыс. руб.).

В 2026 году в России запланирован ряд мер, направленных на материальную поддержку учителей, в том числе педагогов из малонаселенной местности. Так, на рассмотрение Госдумы внесен законопроект от ЛДПР, который предполагает установить зарплату учителям не ниже 150% от средней по региону.

Кроме того, с 1 января текущего года начала работать программа, с помощью которой учителя в сельских школах смогут приобрести жилье за 1% от его стоимости с рассрочкой на десять лет. Действовать продолжает и программа «Земский учитель», которая предусматривает выплаты до двух миллионов рублей, компенсацию коммунальных услуг и дополнительные надбавки в зависимости от региона.