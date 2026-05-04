Для пенсионеров необходимо ввести «период охлаждения» на переводы денежных средств в размере более 50 тыс. рублей. Об этом заявил Life.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Панеш напомнил, что с марта 2025 года россияне могут установить через «Госуслуги» самозапрет на кредиты. При его наличии банки обязаны отказать клиенту, обратившемуся за займом.

Депутат выступил за введение схожего механизма для операций с недвижимостью без личного присутствия владельца жилья.

«Важно добавить обязательный „период охлаждения“ для пенсионеров при переводах крупных сумм — задержка на несколько часов, чтобы человек мог передумать и обратиться в банк», — предложил Панеш.

По его мнению, сотрудники банков должны задавать уточняющие вопросы, чтобы выяснить, для чего клиенту нужны запрошенные средства, от кого поступила просьба о переводе и знаком ли пенсионер с этим человеком лично.

Депутат также призвал организовать регулярные обучающие семинары для пенсионеров о существующих мошеннических схемах и ужесточить уголовное наказание за мошенничество в отношении пожилых россиян.