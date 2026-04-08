Первый зампред Госдумы по контролю Дмитрий Гусев разработал законопроект, предлагающий ввести единые требования к уведомлению граждан об изменении платы за жилищно-коммунальные услуги. Текст документа есть в распоряжении RTVI.

Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 155 Жилищного кодекса и направлена на повышение прозрачности начислений за ЖКУ. Законопроект направлен на отзыв в правительство.

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство обязывает управляющие компании, ТСЖ и другие жилищные организации уведомлять граждан о повышении платы за услуги. Однако закон не устанавливает, каким должно быть содержание такого уведомления и какими способами эта информация должна быть доведена до адресатов. По мнению Гусева, это приводит к путанице и нарушениям прав граждан.

Законопроектом предлагается закрепить, что уведомление должно содержать полный и понятный перечень информации: размер платы до и после изменения, разницу по каждому виду услуги, основания для повышения и дату вступления новых тарифов в силу.

Также устанавливается обязанность доводить эту информацию до граждан всеми доступными способами — через государственные информационные системы, электронную почту, заказные письма, платежные документы или размещение в подъездах.

«Это позволит обеспечить определенность денежного обязательства плательщика, снизить количество споров о правомерности перерасчета и повысить доверие потребителей к жилищно-коммунальным услугам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В начале апреля Дмитрий Гусев предложил в 10 раз повысить штрафы для управляющих компаний за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов. Депутат отметил, что нынешние штрафы для УК не работают и воспринимаются ими как «небольшие издержки».

В результате жильцы «годами» сталкиваются с коммунальными авариями, плохим содержанием домов и затянутым ремонтом. Гусев предложил повысить штрафы для должностных лиц с 4—5 тыс. рублей до 40—50 тыс. рублей; для юридических лиц — с 40—50 тыс. до 400—500 тыс. рублей.