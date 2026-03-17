Федеральное пособие при рождении ребенка в России необходимо повысить до 50 тыс. рублей, считает председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что такая мера нужна, чтобы устранить неравенство в регионах. Фракция предложила соответствующие поправки к закону о «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

С 1 февраля 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 28 450,45 рубля. Миронов предложил повысить его почти в два раза — до 50 тыс. рублей. По его словам, такое решение позволит снизить неравенство в разных частях страны, поскольку некоторые субъекты наряду с федеральным пособием выплачивают еще и региональное.

Парламентарий привел в пример Приморский край, где единовременная выплата при рождении ребенка составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей — 43,7 тыс. рублей. Так, складывается ситуация, при которой размер материальной поддержки семьи при рождении ребенка напрямую зависит от места проживания, отметил глава СР.

По его словам, в большинстве регионов страны жители могут рассчитывать только на федеральное пособие. При этом в первые месяцы жизни ребенка масштаб расходов родителей огромен, отметил депутат.

«Сразу надо купить коляску, кроватку, одежду, памперсы, автокресло и многое другое. Список большой, во многих семьях нет на это денег, и поэтому «Справедливая Россия» предлагает увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей», — заключил он.

Ранее Миронов предложил создавать спецсчет для каждого новорожденного в России, куда будут единовременно зачислять 100 тыс. рублей из федерального бюджета страны. Согласно законопроекту СР, на счету будут накапливаться проценты, и после совершеннолетия россияне смогут воспользоваться этими деньгами.