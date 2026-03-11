Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил зачислять по 100 тыс. рублей на специальный счет каждому новорожденному в России. С текстом законопроекта, который глава фракции направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, ознакомилась «Лента.ру».

Миронов предложил создавать специальный именной счет для каждого новорожденного, куда будут зачислять 100 тыс. рублей из федерального бюджета. Предполагается, что на счету будут накапливаться проценты, и после совершеннолетия россияне смогут воспользоваться этими деньгами.

Согласно тексту документа, открывать такой счет должен Пенсионный фонд на основании данных, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

«Накопленные средства будут весьма кстати молодым людям, которые только начинают свою жизнь и еще не успели собрать деньги, чтобы без кредитной кабалы оплатить учебу, купить автомобиль или со временем вложить средства в строительства дома или покупку квартиры», — заявил глава СР.

Миронов напомнил, что, согласно данным Росстата, в 2024 году в России родилось 1,22 млн детей. Для сравнения он привел статистику 2015 года, когда было зафиксировано 1,88 млн новорожденных. Снижение рождаемости он объясняет нехваткой финансов и трудностями с поиском жилья.

«Из-за нехватки финансов и проблем с жильем многие молодые семьи отказываются от рождения детей. Соответственно, введение системы сберегательных счетов снимет часть опасений молодых родителей за будущее своих детей», — считает депутат.

По словам автора инициативы, 100 тыс. рублей не станут нагрузкой для бюджета. Он подчеркнул, что введение такого механизма поможет снизить уровень социального неравенства и снять психологический барьер для создания семьи и рождения первого ребенка.

Ранее депутаты от СР вынесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает разрешить семьям в России тратить маткапитал на покупку машины. По словам Миронова, родителям с несколькими детьми необходимо возить детей в школу, детские сады, больницы и секции. Поэтому авто является не роскошью, а важным средством передвижения, пояснил он.

Глава СР подчеркнул, что законопроект предусматривает и риски нецелевого использования средств маткапитала. Согласно документу, машина должна приобретаться в общую собственность детей — если ее продадут в течение трех лет, то деньги необходимо будет вернуть государству.