Думская фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) считает необходимым ввести универсальную выплату гражданам — так называемый базовый доход. Об этом на конференции в Москве заявил депутат Госдумы от этой фракции, зампред нижней палаты парламента Александр Бабаков.

Он напомнил, что СРЗП давно призывает ввести в России базовый доход, сделав его основой социальных гарантий. «Ничего в этом плохого нет. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть», — выразил уверенность депутат.

По оценке Бабакова, для введения базового дохода нужно кардинально поменять денежно-кредитную политику в стране, поскольку сейчас оплата труда граждан низкая, а при таком раскладе невозможно «обеспечивать технологический суверенитет».

При формировании новой экономической политики, как считает депутат, надо ставить цель в виде повышения качества жизни, улучшения демографической ситуации, создания комфортной среды обитания для граждан, реализации инфраструктурных проектов.

«А главное, — социальная защищенность», — подчеркнул парламентарий.

Безусловный базовый доход — это регулярные денежные выплаты фиксированного размера, которые государство предоставляет всем своим гражданам вне зависимости от их работы, уровня дохода и социального положения. Ярыми сторонниками концепции выплаты базового дохода являются американские миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг: они указывают, что людям требуется поддержка в связи с растущим уровнем автоматизации труда, особенно на период поиска новой работы.

Ранее эксперимент с выплатой базового дохода проводился в Финляндии. С начала 2017 года две тысячи случайно выбранных финнов получали по €560 в месяц. В 2018 году было принято решение свернуть эту программу в конце 2019 года и запустить взамен нее упрощенную систему кредитования физических лиц, аналогичную британской.

В 2018 году аналогичный эксперимент, только в значительно более узком масштабе, запустили в Германии. Там ежемесячный базовый доход в размере €1 тысячи разыгрывали в лотерею, и победителей было всего четверо. Идею активно поддерживали некоторые местные политические силы, включая «зеленых» и часть социал-демократов, но многие выступали против, видя в эксперименте завуалированную попытку демонтажа социальной системы.