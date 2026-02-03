Все заводы по переработки мусора в России необходимо проверить и предотвратить их разрушающее влияние на окружающую среду и здоровье населения, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. С соответствующей просьбой он обратился к Генеральному прокурору России Александру Гуцану.

«В силу очевидной остроты и общего характера проблемы прошу провести комплексную проверку всех функционирующих в настоящее время в России КПО [комплекс по переработке отходов] и принять необходимые меры для того, чтобы они осуществляли переработку отходов, а не разрушение окружающей среды и здоровья населения России», — заявил парламентарий.

Поводом для обращения к Гуцану, по его словам, стала ситуация вокруг КПО «Нева» в Солнечногорске Московской области. Делягин сообщил об обращении от группы граждан, которые пожаловались на постоянные «невыносимые запахи», исходящие от предприятия с начала 2026 года.

Авторы обращения утверждают, что вредные выбросы ощущают сотни тысяч человек, которые проживают в находящимся рядом с заводом населенных пунктах. В их числе и город Зеленоград.

«От него жители Зеленограда просыпаются даже при закрытых окнах. Участники инициативной группы рассматривают данное воздействие как экологический геноцид коренного населения Московского региона», — отметил Делягин.

В конце октября 2025 года RTVI выпустил репортаж о жителях подмосковного Егорьевска и других населенных пунктах, расположенных вблизи КПО «Восток» — крупнейшего в Европе мусороперерабатывающего завода. Местные жаловались, что время от времени они чувствуют удушливый запах, исходящий от предприятия.

Некоторые жители Егорьевска рассказывали, что дышать трудно и дома, а глаза слезятся так «будто что-то едкое попало». Они сравнивали ощущение от запаха с сильным алкогольным опьянением.

На следующий день после выхода текста компания «ЭкоЛайн» (владелец КПО «Восток» и «Нева») заявила, что намерена устранить едкий запах, на который пожаловались местные. В компании отметили, что предприятие заканчивает «устройство системы активной дегазации» на двух участках свалки.

На запахи от КПО «Нева» местные жители жаловались еще в апреле 2025 года. По их словам, от завода исходят «газовые атаки», которые вынуждают просыпаться по ночам.

Опрошенные «Газетой.ру» активисты из числа местных жителей указали на серьезные нарушения технологического режима и отклонения от проектных решений. Они рассказали, что на КПО «Нева» должны перерабатываться только крупногабаритные предметы, которые не дают запаха, — мебель и дерево.

Жители предоставили видеозапись, согласно которой, на предприятие свозят и другие отходы. Факт превышения уровня содержания некоторых компонентов свалочного газа подтверждало и заключение Роспотребнадзора, где КПО «Нева» был указан источником загрязнения.