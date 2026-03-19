Лидер партии «Справедливая Россия» (СР), депутат Госдумы Сергей Миронов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением расширить критерии программы «Семейная ипотека», включив в нее семьи с детьми от семи до 16 лет. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Соавтором обращения выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По мнению авторов письма, такая мера улучшит благосостояние российских семей и укрепит позитивный вклад государства в демографическую ситуацию в стране. Депутаты отметили, что текущие условия льготной ипотеки ограничивают доступность программы, особенно для семей с детьми от семи до 16 лет, которые сталкиваются с трудностями при поиске жилья.

Программа «Семейной ипотеки» в России действует до 31 декабря 2030 года. Получить ее могут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, с двумя и более несовершеннолетними детьми, с ребенком-инвалидом. Процентная ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых. В качестве первоначального взноса заемщик обязан внести не менее 20% от стоимости жилья, при этом он может использовать средства из материнского капитала.

«При нынешних ценах на недвижимость и стройматериалы они не могут купить квартиру, построить дом или расширить существующую жилплощадь», — отметили депутаты.

Еще одно предложение касается снижения первоначального взноса по программе семейной ипотеки с 20% от стоимости жилья до 0%. Миронов назвал нынешние условия для подавляющего большинства россиян «невыполнимыми» из-за отсутствия средств. Он добавил, что возможность заключать кредитный договор без первоначального взноса надо дать в первую очередь тем, кто передает в залог банка предыдущее жилье.

Кроме того, авторы обращения считают необходимым сократить банковскую ставку по программе с 6% до 3% годовых. В партии предложили предоставить господдержку многодетным семьям «для поэтапного списания ипотечного кредита или предоставлять жилье на правах соцнайма с возможностью перехода в собственность».

Лантратова, сославшись на исследование РАНХиГС от декабря 2025 года, подчеркнула, что наибольшие финансовые проблемы испытывают именно семьи с детьми от семи до 15 лет.

«Тем самым именно эти семьи являются целевой группой, наиболее нуждающейся в государственной жилищной поддержке, а ограничение программы льготной ипотеки семилетием ребенка не позволяет им помочь», — подчеркнула она.

Лантратова выразила уверенность, что предложенные СР меры позволят поддерживать семьи в период взросления ребенка и положительно скажутся на демографической ситуации.

Ранее «Известия» сообщили, что в феврале 2026 года в России резко упало число заявок на семейную ипотеку. По данным компании «Этажи» снижение по сравнению с февралем 2025 года составило 37,4%, с январем — 46,6%.

По словам замглавы ипотечного департамента компании Татьяны Решетниковой, тенденция связана с опережающим спросом, возникшим на фоне ожидания вступления в силу новых правил выдачи семейной ипотеки. Так, с 1 февраля 2026 года супруги не могут оформить кредит по отдельности — они оба должны стать созаемщиками.