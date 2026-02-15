В феврале 2026 года в России зафиксировано резкое падение количества заявок на ипотечные кредиты, предназначенные для приобретения квартир в новостройках. Как сообщили «Известиям» в федеральной компании «Этажи», снижение по сравнению с январем составило 46,6%, а с февралем 2025 года — на 37,4%.

При этом спрос на рыночную ипотеку, напротив, продемонстрировал рост: плюс 10,3% к январю и увеличение на 42,5% в сравнении с февралем 2025 года. Замглавы ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова связала эти тенденции с новыми ограничениями семейной ипотеки и опережающим спросом, который возник в предыдущие месяцы на фоне ожидания их вступления в силу.

Решетникова пояснила, что многие потенциальные покупатели, ранее откладывавшие покупку ипотечного жилья, ускорились и оформили льготные кредиты до введения изменений. Поэтому последние несколько месяцев рынок новостроек переживал волну повышенного спроса, которая теперь сменилась периодом охлаждения, причем он пока еще не в полной мере отразился на количестве реальных сделок.

В частности, привела пример эксперт, благодаря ранее одобренным заявкам число завершенных сделок на первичном рынке относительно января сократилось лишь на 36,2%.

В настоящее время часть россиян, желающих оформить семейную ипотеку, сталкиваются с более серьезными препятствиями, чем раньше, и это также сказывается на статистике. Как отметила Решетникова, согласно новым правилам, дети должны быть зарегистрированы по одному адресу с родителями-заемщиками, что не всегда выполнимо, особенно для молодых семей, проживающих на съемных квартирах.

Дополнительные сложности возникают при альтернативных сделках: если для покупки требуется продать имеющуюся квартиру, покупатели часто настаивают на снятии всех проживающих с регистрационного учета до завершения сделки, что автоматически лишает семью права на льготный кредит. В таких ситуациях заемщикам приходится либо соглашаться на дисконт, либо искать банк, предлагающий рассрочку первоначального взноса.

Эксперт также допустила, что новая волна интереса к семейной ипотеке может быть подогрета идущим сейчас обсуждением возможности введения дифференцированных ставок. Однако, по прогнозам Решетниковой, даже если это временно поддержит покупательскую активность на первичном рынке, спрос все равно останется заметно ниже пиковых значений конца 2025 года. Ожидается, что во втором полугодии он окончательно начнет смещаться в сторону вторичного жилья.

С 2026 года в России изменились правила выдачи семейной ипотеки: в частности, ее перестали давать каждому из супругов по отдельности, и оба они должны выступать в качестве созаемщиков. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина призывала расширить эту программу на вторичное жилье.