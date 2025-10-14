Группа депутатов Государственной думы от фракции «Новые люди» обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением запретить органам госвласти запрашивать у россиян справки о доходах и другие документы, и так доступные им в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Текст письма, направленного министру авторами инициативы, приводит ТАСС.

Депутаты констатировали, что при высоком уровне цифровизации государственных услуг в России жители страны все еще сталкиваются с требованиями госорганов о предъявлении справок 2-НДФЛ и других документальных подтверждений доходов и уплаты налогов. По их мнению, это создает «избыточный административный барьер» и повышает нагрузку как на самих граждан, так и на структурные подразделения различных организаций — например, бухгалтерии компаний, где эти люди работают.

В своем обращении к Шадаеву авторы инициативы просят его «проработать вопрос» о том, чтобы для всех органов власти был введен единый запрет на истребование у россиян справок о доходах и других документов, данные для которых они сами могут получить через СМЭВ.

Депутаты также попросили министра цифрового развития «обеспечить повсеместный переход на получение необходимых сведений из информационных систем» на всех уровнях органов управления — федеральных, местных, муниципальных. По их мнению, запрет должен распространяться также на государственные внебюджетные фонды и МФЦ.

Авторы обращения отмечают, что Федеральная налоговая служба (ФНС) передает через СМЭВ все требующиеся другим госорганам данные о доходах и налогах граждан без участия последних. В пример они привели Соцфонд России, который начисляет россиянам единое пособие на основании автоматически получаемых данных об их доходах, не требуя от самих граждан предоставлять какие-либо справки. По их мнению, это доказывает, что «технология для отказа от справки о доходах уже эффективно работает».