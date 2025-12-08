США хотят создать в Госдепартаменте специальный отдел по борьбе с российским влиянием, исходя из страха, зависти и желания ослабить Россию. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, у Вашингтона никогда не было и не будет хороших отношений с Москвой. Однако обеим сторонам нужно выстроить такие взаимоотношения, которых будет достаточно для мирного сосуществования, они необязательно должны быть взаимовыгодными.

Колесник подчеркнул, что противостояние России и США длится еще с 1913 года, когда 28-й американский президент Вудро Вильсон якобы упомянул о нем в своей программе. Депутат напомнил, что отделы противодействия Советскому Союзу, а затем и России существовали в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ).

Зависть же Белого дома по отношению к Москве вызвана тем, что США никогда не сталкивались с такими испытаниями, которые проходила Россия, считает Колесник.

«Это элементарная зависть и желание ослабить Россию. Немного это нам вреда принесет. Пусть создают. Бояться, видимо, а бояться — значит, уважают», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Колесник обратил внимание и на то, что представители США «с удовольствием» приезжают в Россию на переговоры. Однако происходит это после того, как российские Вооруженные силы показывают значительные успехи на поле боя, заключил он.

7 декабря власти США опубликовали проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год. Среди прочего, в тексте документа указано, что правительство намерено создать внутри Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента отдел противодействия «российскому влиянию». В одном из пунктов заявлено, что отдел будет «противодействовать влиянию России на суверенные страны и другим действиям России» в странах, которые Вашингтон считает союзниками.

В тот же день США опубликовали обновленную стратегию нацбезопасности, где России нет в числе «прямых угроз» для страны. В тексте также заявлено о необходимости восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и предотвратить эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел это «позитивным шагом», а также добавил, что документ может стать «скромным залогом» для дальнейших переговоров по Украине.

В Европе обновленные положения Соединенных Штатов восприняли «крайне тревожно», писал Politico. В тексте документа говорится, что США должны «скорректировать» нынешнюю траекторию Европы и предоставить ей возможность «встать на ноги» и действовать как группа объединенных суверенных государств, принимая на себя ответственность за собственную оборону.