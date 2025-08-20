Некоторые россияне имеют право бесплатно получить зубные протезы, пишет RT со ссылкой на разъяснения члена думского комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина. Он подчеркнул, что это «не просто льгота, а важная мера социальной защиты», позволяющая гражданам сохранить здоровье и качество жизни.

По словам депутата, на федеральном уровне бесплатное протезирование зубов доступно нескольким категориям граждан:

имеющим звание Героя России,

ветеранам труда,

военным пенсионерам,

лицам, имеющим особые заслуги.

Власти регионов России вправе на своем уровне расширять список льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатное протезирование зубов, — с учетом «местных особенностей и потребностей», уточнил депутат ГД.

Чаплин заверил, что механизм предоставления этой бесплатной услуги в России хорошо отработан и доступен: для ее оформления гражданину надо собрать пакет документов, подтверждающий право на ее получение, а потом обратиться с ним в органы соцзащиты. Среди этих документов должно быть медицинское заключение о показании (необходимости) протезирования зубов, добавил депутат. В течение 10 дней после рассмотрения заявки пациенту должны выдать талон, по которому он сможет обратиться в государственную стоматологическую клинику и составить программу протезирования.

Для изготовления бесплатных протезов используются стандартные материалы — например, акрил. Однако при наличии особых медицинских показаний (таких как аллергические реакции), подтвержденных врачебным заключением, протезы могут изготовить из гипоаллергенных аналогов. В таком случае, пояснил Чаплин, пациенту придется компенсировать разницу в стоимости между стандартным и нестандартным материалом.

Депутат признал, что сроки ожидания бесплатного протезирования зубов могут быть длительными — вплоть до нескольких лет, — и различаются в зависимости от региона, но отдельным категориям граждан (например, пациентам с онкологическими заболеваниями или тяжелыми травмами) обслуживание по этой федеральной льготе предоставляется вне очереди.

Ранее RTVI сообщал, что из-за санкций, введенных после начала российской военной операции на Украине, стоматологические услуги в стране резко подорожали — и особенно это затронуло протезирование, где используются импортные материалы и конструкции. При этом спрос на лечение и протезирование зубов все равно растет. По данным экспертов, в последнее время популярность стал набирать стоматологический туризм — поездки на лечение и установку имплантов за границу. Основными направлениями этого вида туризма являются Турция, Вьетнам и Китай.