Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что у России имеются все необходимые средства для защиты от возможных ударов по энергетической инфраструктуре. Так депутат прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» сообщения о намерении США передать Украине разведданные, которые могут быть использованы для атак на российские объекты.

Ранее о таких планах со ссылкой на источники в американской администрации сообщила газета The Wall Street Journal, указав, что Вашингтон намерен предоставить Киеву развединформацию, позволяющую наносить ракетные удары дальнобойным оружием по целям в глубине российской территории, в том числе по объектам энергетики.

Колесник подчеркнул, что США уже не первый год делятся с Украиной разведданными — как полученными с помощью технических средств наблюдения, так и по линии агентурной разведки.

«Ничего нового здесь не произошло. Другой вопрос, что это уже озвучено президентом страны, а не каким-нибудь клерком. У нас есть средства, чтобы защитить наших соотечественников, наших граждан в любой точке земного шара. Просто мы должны перестать стесняться, думать, что скажет Запад, повысит ли это эскалацию», — отметил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «США регулярно передают разведданные на Украину в режиме онлайн. Поставки и использование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи разведданных украинцам очевидны».

Впервые о решении Дональда Трампа разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории с использованием дальнобойного оружия публично заявил спецпосланник главы государства Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Впоследствии The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на неназванные источники в США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Киеву разведывательные данные о дальних объектах энергетической инфраструктуры на территории России, и это станет сигналом о существенном изменении подхода администрации Белого дома к поддержке Киева.

При этом решение о поставках крылатых ракет «Томагавк» на Украину пока не принято. Ранее на этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп рассматривает запрос Киева на эти ракеты дальностью 1500 миль. Тем не менее, предоставление спутниковых снимков и других разведданных, собираемых западной, в первую очередь американской, разведкой, уже само по себе может значительно повысить точность украинских ударов по целям в глубоком тылу России.