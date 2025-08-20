В Госдуме поспорили о возможности ввести единые правила льготного проезда для многодетных семей. Глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов счел несправедливым, что в одних регионах льготники могут бесплатно ездить на городском транспорте, а в других им лишь частично компенсируют стоимость проезда или вовсе не предоставляют никакой поддержки. Член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб возразила, что вмешиваться в региональные бюджеты недопустимо, пишет «Лента.ру».

Как пояснила Бессараб, предоставление льготы зависит от наполненности бюджета конкретного региона или муниципалитета. Если средств достаточно, то, например, при соответствующем соглашении с РЖД из этих бюджетов компенсируется бесплатный проезд льготных категорий граждан.

«Но мы не можем обязать регионы предоставлять всем без исключения такие льготы. То есть все зависит от регионального бюджета. Как мы можем вмешиваться в региональные бюджеты? Это недопустимо», — сказала депутат.

Стандартизировать льготы для всех регионов сложно — какие-то субъекты предоставляют жителям бесплатно отопление, другие обеспечивают льготное водоснабжение, продолжила она. По ее словам, многое зависит от географии региона — одни льготы более востребованы на севере, другие на юге.

«От климатических условий зависит, от территориальных, от возможностей бюджета. Конечно, это большая зависимость, и ее нужно учитывать», — заключила Бессараб.

Не то что в Москве: статус одинаковый, условия разные

Гаврилов ранее высказал мнение ТАСС, что введение по всей России единых правил проезда для многодетных семей «позволило бы закрепить одинаковые права для всех граждан, вне зависимости от места проживания».

«Для государства это способ поддержать демографическую политику: снижение расходов многодетных семей косвенно способствует улучшению качества жизни детей и стимулирует рождение третьего и последующих детей. Единая система также упрощает администрирование: можно ввести унифицированную социальную карту или электронный сертификат, действующий по всей стране, а компенсации перевозчикам распределять через федеральный бюджет», — перечислил он.

Сейчас на федеральном уровне в законах закреплены отдельные меры поддержки многодетных семей, включая налоговые льготы и пособия. Транспортные льготы к федеральным мерам не относятся и определяются в основном самими регионами, что создает неравенство среди одинаковых категорий граждан, указал депутат.