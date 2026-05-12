Предъявленное экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем, представляет собой еще один откровенный сигнал Западу. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, ситуация вокруг бывшего помощника украинского лидера Владимира Зеленского служит наглядной демонстрацией Западу коррупционных схем, их масштабов и участников из числа мировых лидеров.

Чепа обратил внимание, что администрация президента Украины воздерживается от комментариев относительно обысков у Ермака, как и известный своей тягой к сенсациям президент США Дональд Трамп.

Депутат напомнил, что американский лидер многократно упоминал о воровстве денег, направленных Киеву бывшим президентом США Джо Байденом, однако «на самом деле о многом молчит».

«Могли бы об этом говорить больше, для того чтобы показать, куда же катится наш мир, если мировые лидеры так называемые принимают в этом непосредственное, активное участие и все это на крови людей», — сказал парламентарий.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Андрею Ермаку подозрение по делу о легализации 460 млн гривен (около 770 млн рублей) на элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак заявил, что у него есть только одна квартира и автомобиль.

Подозрения предъявлены еще шести участникам предполагаемой преступной группы, в том числе бывшему вице-премьеру Украины и неназванному бизнесмену. Источники РБК-Украина утверждают, что речь идет об Алексее Чернышеве и Тимуре Миндиче.

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал по этому делу земельные участки и недостроенные объекты в элитном коттеджном поселке «Династия».