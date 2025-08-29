Воздушное перемирие между Россией и Украиной возможно, но его нельзя рассматривать в отдельности, без предпосылок к основному перемирию. Такую точку зрения высказал в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы готовы к любым шагам, которые защищают гражданские объекты. Возможно и воздушное перемирие. Но рассматривать его отдельно, без основного соглашения и даже предпосылок к нему, нельзя. Потому что такое перемирие будет постоянно нарушаться», — сказал депутат.

Он напомнил, что в марте этого года Россия сразу откликнулась на предложение президента США Дональда Трампа прекратить на 30 дней удары по объектам энергетики.

«Мы его соблюдали, а Украина нарушала с первого дня», — отметил Чепа.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что соглашений о воздушном перемирии с Украиной не было. Так он прокомментировал слухи о возможности подобного перемирия, которые обсуждаются в связи с возросшей активностью украинских ударов беспилотниками по российским объектам.

«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось. Все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выходов на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме. Это в интересах дела», — привел запись ответа Пескова телеграм-канал радио «Маяк».

Ранее о перспективе воздушного перемирия упомянул президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он рассказал 22 августа, что озвучил американскому коллеге Дональду Трампу по телефону свое видение мирного плана по Украине. В первую очередь речь может идти об установлении воздушного перемирия и прекращении огня на линии соприкосновения, заявил он.

«То есть ракеты, беспилотники не будут летать в одну сторону и другую. Это очень важно. И для России в том числе. Вы же видите, что приятного, если бьют по аэродромам, взрывают нефтебазы внутри России и по жилым кварталам, и по заводам. Ничего хорошего для России нет. <…> Для Украины тем более», — процитировало Лукашенко БелТА.

Он напомнил, как российские военные нанесли удар «Орешником» по крупному заводу, где «под землей 8-10 этажей». После этого, по словам белорусского лидера, на Украине «поняли: беда».

«Могут же бабахнуть и по Банковой», — продолжил он и добавил, что подобные замыслы были «у кого-то из России», но согласно его инсайдерской информации, Путин сказал: «Ни в коем случае».