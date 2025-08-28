Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в настоящее время не готовы к прекращению боевых действий. Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, стороны не достигли точки, позволяющей завершить конфликт. Аналогичную позицию ранее высказал и канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Кажется, две стороны в этой войне сами не готовы это закончить. Президент [США Дональд Трамп] хочет, чтобы это закончилось, но лидеры двух стран также должны этого захотеть», — сказала представительница американской администрации.

Левитт отметила, что Трамп не испытывал ни радости от ударов по Киеву, ни удивления ими. Глава США продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации, сказала она, добавив, что он сделает заявление по этому вопросу позднее.

Заявление Белого дома прозвучало почти одновременно с выступлением Мерца. Канцлер ФРГ считает, что встреча президентов Путина и Зеленского, возможность которой обсуждалась после саммита на Аляске, не состоится.

«Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом [США Дональдом] Трампом и президентом [России Владимиром] Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет», — сказал он.

Заявление канцлера последовало после серии ночных ударов по Киеву. В период с ночи 27 августа до утра 28 августа в городе дважды объявлялся режим воздушной тревоги. Согласно информации городской администрации, в результате ночных взрывов было частично ограничено транспортное движение, а также возникли пожары, приведшие к распространению смога в столице. По последним данным военной администрации города, в результате инцидента погибли 19 человек.

В Минобороны России акцентируют, что удары наносятся исключительно по объектам военного и энергетического назначения, а также сопутствующей инфраструктуре на Украине.

Утром 28 августа военное ведомство сообщило о ночном групповом ударе высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА, по предприятиям оборонной промышленности и авиабазам ВСУ. Конкретные регионы поражения целей не уточняются.

Обсуждение возможных переговоров между Путиным и Зеленским

Вечером 15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, посвященная обсуждению украинского конфликта. Обе стороны дали положительную оценку результатам переговоров. Впоследствии Трамп проинформировал Киев и руководство стран НАТО, что российская позиция предполагает не просто прекращение огня, а достижение комплексного мирного урегулирования. Американский лидер выразил поддержку такому подходу.

Вскоре после этого Трамп анонсировал начало подготовки к встрече российского и украинского лидеров. Инициатива проведения такого саммита исходила от Киева, при этом Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопросы территориального характера готов обсуждать исключительно с президентом России.

Со своей стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Путина к диалогу, оговорив необходимость предварительной проработки всех вопросов, требующих рассмотрения на высшем уровне.

Согласно сообщениям СМИ, Путин в ходе беседы с Трампом выразил заинтересованность в проведении двусторонней встречи с Владимиром Зеленским, отметив, что участие американского лидера в ней не является обязательным.

Ранее Трамп также заявлял об отсутствии планов участвовать в возможных российско-украинских переговорах. Со своей стороны, Зеленский неоднократно подтверждал готовность к прямому диалогу с российским президентом, планируя обсудить в том числе территориальные вопросы.