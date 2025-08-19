Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне сообщил, что готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсуждать вопрос территорий. Он добавил, что в списке гарантий безопасности для Киева есть пакет американского оружия на 90 млрд долларов.

Во время встречи лидеров стран ЕС в Вашингтоне президент США Дональд Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить возможность проведения трехсторонней встречи с Зеленским.

«Главы государств и правительств собрались в Овальном кабинете, чтобы обсудить итоги этого телефонного разговора. Дональд Трамп сообщил, что российская сторона предложила сначала провести двустороннюю встречу с Украиной, а затем — трехстороннюю с участием США. Мы готовы к двусторонней встрече с Владимиром Путиным и после этого рассчитываем на трехстороннюю встречу», — заявил Зеленский.

По его словам, после встречи в Вашингтоне у него был «достаточно длинный» разговор по вопросу территорий, в том числе с использованием карт, которые подготовили как украинская, так и американская стороны.

Зеленский добавил, что это была первая встреча, когда они обсуждали с Трампом эту тему, «не читая на бумажках, а очень хорошо разбираясь» в каждом квадратном километре.

«И для меня это очень чувствительный момент. <…> Мне кажется, что президент [Трамп] услышал и видел это, и были разные моменты, но это важная информация. И поэтому вопрос территории — это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», — уточнил Зеленский.

Встречу с Трампом Зеленский назвал «лучшей» из состоявшихся: «Это важно. Кроме того, что мы о многом поговорили, длинная беседа в деталях».

Во время встречи с Трампом и европейскими лидерами неприемлемых для Украины решений не произошло, каждый сделал свое, заявил он.

Гарантии безопасности

Также президент Украины сообщил, что гарантии безопасности западных партнеров для Киева будут «формализованы на бумаге формализовано в ближайшую неделю или 10 дней».

Зеленский также раскрыл несколько пунктов будущего соглашения о гарантиях безопасности.

По его словам, первая часть гарантий будет касаться финансовой поддержки ВСУ: «Нельзя потерять свою армию, нельзя, чтобы армия была уменьшена в разы, потому что у вас нет финансирования. А у нас такого финансирования не будет, физически не будет в нашем бюджете, и нам нужны дополнительные финансы». Зеленский добавил, что планирует найти источник этих средств.

Второй пункт — новая военная помощь от США: «Есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов. В него, прежде всего, входят самолеты, системы ПВО и так далее».

Третья часть — запуск производства Украиной собственных дронов.

«У нас есть договоренность с президентом США, что когда у нас открывается экспорт, они будут покупать украинские дроны. Это будет финансирование нашего внутреннего производства дронов, наши компании будут иметь деньги на увеличение производства», — сказал Зеленский.

По его словам, в этом пункте есть вторая часть, которая касается поддержки и со стороны европейских партнеров, в том числе и по поводу того, какие силы придут на помощь Украине в случае возможного повторения конфликта.

О встрече в Вашингтоне

18 августа в Белом доме состоялись переговоры Зеленского с Трампом и некоторыми европейскими лидерами.

По итогам мероприятия Трамп заявил, что европейские страны в координации с США предоставят Украине гарантии безопасности. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что члены НАТО и ЕС обсуждали на встрече с Зеленским после саммита на Аляске предоставление Киеву гарантий коллективной безопасности по принципу статьи 5 Договора о НАТО, однако без членства Украины в альянсе.

Газета Financial Times сообщала, что украинская сторона в обмен на гарантии и финансовую помощь от Европы берет на себя обязательства приобрести вооружение и технику на сумму 100 млрд долларов, а также подписать соглашение в сфере дронов на 50 млрд долларов. Кроме того, в Белом доме не исключили размещения американских войск на украинской территории в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта Москвы и Киева.

Трамп заявил, что у него состоялась «очень хорошая встреча» в Белом доме и что он созвонился с Путиным по этому поводу. По словам американского лидера, началась подготовка к трехсторонней встрече с российским и украинским лидерами, «место проведения которой еще предстоит определить».

«После этой встречи состоится трехсторонняя встреча, в которой примут участие два президента и я», — сообщил Трамп.

Он добавил, что в ходе встречи в Белом доме обсуждались «гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что встреча лидеров России и Украины может состояться в течение двух недель, то есть до конца августа.

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что Вашингтон занимается подготовкой встречи. По его мнению, для достижения мира Россия и Украина должны будут пойти на территориальные компромиссы.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед журналистами в Вашингтоне и заявил, что европейские вооруженные силы должны принять участие в миротворческих операциях в Украине после окончания боевых действий.

«Потребуются миротворческие операции, которые готовы обеспечить союзники Украины», — заявил он.

Макрон также призвал в случае провала переговоров между Россией, США и Украиной призвал усилить санкции против Москвы.