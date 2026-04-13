В Комсомольске-на-Амуре несколько десятков китайских рабочих компании «Петро-Хэхуа» второй день подряд протестуют против невыплаты зарплаты, дорогу им перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Позже силовики оцепили закрытый городок рабочих, но задержаний не было, пишут «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

С утра понедельника, 13 апреля, приезжие из КНР собрались у проходных принадлежащего «Роснефти» Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), для работ по модернизации которого были наняты. По словам очевидцев, росгвардейцы и омоновцы перекрыли дороги возле предприятия. Никаких действий против протестующих они не предпринимали.

Днем китайские рабочие вернулись в свой городок на обед, и позднее его тоже оцепили правоохранители. Как рассказал телеграм-каналу местный житель, на входя стоят бойцы спецназа, никого не пропускают.

«Как я понял, им настоятельно не советуют покидать пределы городка», — сказал он.

По сведениям местных каналов, на дорогах был замечен спецтранспорт, включая автозаки.

Правительство Хабаровского края настаивает, что никакой задолженности перед компанией, которая наняла китайских рабочих, нет, и все выплаты ей со стороны Комсомольского НПЗ были осуществлены полностью и в срок.

«Ведется соответствующая проверка, задолженность по заработной плате перед персоналом “Петро-Хэхуа” отсутствует», — говорится в сообщении краевой администрации в VK.

Там рассказали, что руководство НПЗ и представители правительства «наладили контакт» с протестующими, чтобы помочь им разобраться в ситуации.

В протестной акции в воскресенье, 12 апреля, участвовали 200 граждан КНР. Судя по видеокадрам, которые распространились в пабликах, они несли самодельные транспаранты с надписями «Путин, помогите нам» и «Сечин, помогите».

На сайте администрации Комсомольска-на-Амуре сказано, что контракт с российско-китайским подрядчиком «Петро-Хэхуа» на работы по модернизации НПЗ был расторгнут из-за недовольства качеством работ и нарушением сроков. Китайские рабочие требовали возобновить контракт и организовать встречу с руководством «Петро-Хэхуа».

В ходе переговоров местного правительства с «Роснефтью» в компании заверили, что все работы, принятые по актам и подтвержденные документами, были оплачены вовремя и рабочим должны были выдать зарплату из этих средств. Если это не сделали, то вопросы следует адресовать только к руководству «Петро-Хэхуа», указали в «Роснефти».

Директор «Петро-Хэхуа», с которым также связались представители местных властей, сказал, что не может встретиться с рабочими, потому что в настоящее время находится не в России.

Региональное правительство выразило готовность помочь китайским рабочим вернуться на родину, но процесс должен инициировать работодатель. Ситуация остается на контроле властей, говорится в сообщении.

Прокуратура Хабаровского края сообщила, что начала проверку соблюдения трудового законодательства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

В ноябре 2021 года китайские рабочие «Петро-Хэхуа» также протестовали в Комсомольске-на-Амуре из-за невыплаты зарплат. В компании тогда заявили, что деньги им выплатили, но сотрудники сочли суммы слишком маленькими. Рабочих удалось вернуть в Китай только к началу 2022 года благодаря снятию ограничений после пандемии COVID-2019.