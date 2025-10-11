В Иркутской области скоростной катер «FR25» столкнулся с кораблем «Ярославец» на Ангаре, три человека погибли. Об этом сообщил восточный межрегиональный СУТ СК.

По данным ГУ МЧС по области, ЧП произошло в 20:10 по местному времени (15:10 мск) в районе поселка Листвянка.

На борту катера находились пять человек. В результате инцидента трое из них утонули, одного госпитализировали с травмами. По данным SHOT, он, вероятно, был за штурвалом. В СК уточнили, что одному из пострадавших помощь оказали на месте, размер ущерба устанавливается.

В спасательной операции было задействовано 16 человек и пять единиц техники. По данным МЧС, девять пассажиров судна никаких травм не получили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

