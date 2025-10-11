В Оленекском районе Якутии четверо мужчин на снегоходе «Буран» провалились под лед, двое из них погибли. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, четверо мужчин выехали на «Буране» из Харыялаха в сторону села Оленек. Они направлялись по реке и провалились под лед в 80 метрах от берега.

В результате происшествия двое смогли выбраться самостоятельно, их позже обнаружили спасатели. По данным телеграм-канала 112, они госпитализированы с переохлаждением, один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Тела еще двоих обнаружили в ходе поисковых работ. К операции были привлечены 10 человек.

Baza пишет, что, по предварительным данным, мужчины оказались на незастывшем участке льда из-за алкогольного опьянения. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

В МЧС в связи с инцидентом призвали не рисковать своей жизнью и ждать официального открытия ледовых переправ. В ведомстве напомнили, что лед в Якутии еще не сформирован и выходить на водные объекты строго запрещено.

8 октября в Свердловской области погиб 45-летний мужчина во время сбора ягод на территории озера Тумба. Предположительно, он, находясь на середине водоема, выпал из лодки, после чего получил травмы от винта работающего лодочного мотора и утонул.

16 сентября в озере Амудиса в Забайкальском крае затонул гусеничный вездеход с геологами. Пятеро из девяти человек погибли на месте. По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа тормозов.

20 сентября СУ СК Забайкальского края возбудило уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности в отношении водителя машины.