В израильском Ашдоде прошли торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы над нацистской Германией. Как сообщили израильскому изданию «Вести» в муниципалитете, город по традиции почтил ветеранов Второй мировой войны и узников гетто и концлагерей, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.

По данным на январь 2025 года, в Израиле проживают 135 ветеранов Второй мировой войны, из них 89 — инвалиды войны с нацизмом (на январь 2026 года). В мэрии уточнили, что памятные мероприятия в Ашдоде начались заранее из-за того, что даты капитуляции Германии — 8 и 9 мая — в этом году выпали на выходные. Центральной стала церемония возложения венков на площади Победы на пересечении бульваров Бен-Ами и Давид ха-Мелех.

Заместитель мэра Шимон Каценельсон заявил: «Ближайшие годы станут решающими для того, как будет сохраняться память о великом подвиге. Ветеранам, которые живут рядом с нами, сегодня уже более ста лет. Выжившие в Холокосте также находятся в преклонном возрасте. Именно поэтому наша обязанность — передать память и историческую правду будущим поколениям».

Он добавил, что в городе реализуются проекты по сохранению исторической памяти, включая расширение изучения темы Второй мировой войны в школах и модернизацию Музея еврейского героизма. Центральное всеизраильское мероприятие пройдет 11 мая в Музее еврейского воина в Латруне при участии министра алии и интеграции Офира Софера, ветеранов, депутатов кнессета и общественных деятелей.