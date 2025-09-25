В Марий Эл суд привлек к административной ответственности мигранта из Белоруссии Кирилла Войтовича за отправку в мессенджере фразы, признанной нацистским лозунгом, и имитацию поросячего визга. Соответствующая информация опубликована в картотеке Йошкар-Олинского городского суда.

Согласно материалам дела, в январе 2024 года во время переписки другой пользователь предложил Войтовичу «похрюкать». В ответ подсудимый написал «Слава Украине!»* и изобразил с помощью буквенной комбинации «УИ УИИИИ» звук поросячьего визга.

Войтович частично признал вину и заявил о раскаянии, пояснив, что использовал лозунг не для поддержки Украины, а с целью унизить собеседника, которого принял за украинца. Суд оштрафовал его на 1000 рублей по статье о демонстрации нацистской атрибутики.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», Войтович переехал в Россию в 2019 году. В 2023 году его уже задерживали в Йошкар-Оле с плакатом на белорусском языке во время акции памяти жертв сталинских репрессий, но тогда отпустили без предъявления обвинений.

В начале августа суд в Улан-Удэ признал употребление слова «хохлы» оскорбительным и разжигающим межнациональную рознь. Однако, как позднее разъяснил руководитель Центра правопорядка в Московском регионе Александр Хаминский, использование подобных сленговых обозначений национальностей, включая термины «хохол» и «жид», не образует состава преступления согласно действующему российскому законодательству.

* включено Минюстом России в список запрещенной нацистской символики и лозунгов