В Казахстане сенат парламента в двух чтениях принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщает BAQ.KZ. Документ был направлен на подпись президенту Касыму-Жомарт Токаеву.

Речь идет о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

Документ предусматривает запрет на размещение информации, пропагандирующей педофилию и нетрадиционную сексуальную ориентацию, в общественном пространстве, СМИ, телекоммуникационных сетях и на онлайн-платформах.

За распространение незаконного контента в республике предусмотрены строгие меры ответственности. Нарушителям грозит административный штраф: $140 за первое нарушение и $280 в случае повторного инцидента.

Помимо денежного взыскания, закон также предусматривает более суровое наказание в виде административного ареста сроком до десяти суток.

При этом, как ранее отметил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, поправки к запрету пропаганды не направлены против представителей ЛГБТ*-сообщества. Закон преследует цель защитить права детей и не допустить навязывания определенных точек зрения.

Помимо этого, в законе закреплены новые положения, затрагивающие архивную сферу. В частности, устанавливается, что доступ к документам Национального архивного фонда, а также к другим материалам, содержащим информацию о частной жизни, личной и семейной тайне граждан, ограничивается сроком в 75 лет с момента создания соответствующих документов.

12 ноября законопроект был одобрен Мажилисом (нижней палатой парламента Казахстана). Инициаторами поправок в национальное законодательство стали 18 депутатов, опиравшихся на петицию «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в РК!», которая в 2024 году набрала требуемые 50 тысяч подписей и была вынесена на официальное рассмотрение. Как отметил один из соавторов изменений Елнур Бейсенбаев, предлагаемые нормы не подразумевают запреты или отмену людей, относящихся к ЛГБТ*-сообществу, и, по его утверждению, их личные права не подвергаются ограничениям.

*«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено