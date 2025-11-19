Городской суд Кокшетау, областного центра Акмолинской области, приговорил к 3 годам и 9 месяцам блогера Аслана Толегенова, известного под ником «Северный казах». Расследованием дела занимался Комитет национальной безопасности страны, блогер известен жесткими высказываниями против русофобии в стране. Суд в закрытом режиме признал Толегенова виновным в разжигании межнациональной розни и распространении ложной информации.

Обвинение требовало признать Толегенова виновным по ст. 174 и ст. 274 УК Казахстана («Разжигание национальной розни и распространении ложной информации»). Горсуд рассматривал дело в сокращенном виде и в закрытом режиме.

В итоге, установив, что блогер, являясь «автором и администратором своего канала», суд пришел к выводу, что подсудимый «разместил и опубликовал» видеоролики, которые «согласно заключениям экспертов, направлены на возбуждение национальной розни». По мнению суда, вина блогера была «доказана заключениями экспертиз, осмотром сотового телефона, интернет-сайта, видеозаписями и другими материалами дела». Кроме того, в суде утверждают, что Аслан Толегенов полностью признал вину. При назначении наказания «суд учел смягчающими обстоятельствами отсутствие судимости и чистосердечное раскаяние» подсудимого. В результате блогер приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии.

Аслан Толегенов известен под псевдонимом «Северный казах», его канал Nord Kazakh на YouTube имеет 186 тысяч подписчиков. Дело против него было возбуждено летом этого года в Кокшетау по статье 174 («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») УК Казахстана, его расследованием занимался Комитет национальной безопасности Казахстана, блогер был арестован на два месяца.

Блогер известен своей жесткой антизападной и пророссийской позицией, а также противостоянием с казахскими сторонниками борьбы с «российским колониальным наследством». В частности, широкое распространение получило его заявление о том, что «куда приходят русские — туда приходит цивилизация. А там, откуда они уходят, начинается бардак, разруха и вылизывание сапог западным господам, которые ограбили весь мир».

В своих видеороликах он, в частности, сравнивал историю территориальных экспансий России и стран Запада в XIX и XX веках.

«Можно вспомнить опиумные войны англосаксов с Китаем, когда сотни миллионов граждан этой страны были «подсажены» на наркоту. Также геноцид миллионов индейцев Южной и Северной Америки со снятием скальпов. И вот это в западном мире и называлось демократией. Там, где появлялись русские, они начинали обучать местных грамоте, лечить. Что умели сами, то и передавали. И братались, в отличие от других стран. Все народы, что братались с Россией, сохранили свои земли, язык и культуру. Как у вас, русофобы, язык поворачивается назвать это колонией?» — говорил Аслан Толегенов.

Блогер считал, что Украина «прискакала с кастрюлями на головах на свалку нищеты и устроила геноцид русского населения». В августе этого года мать блогера записала обращение к президенту Казахстана, в котором заявила, что ее сын не является «сепаратистом и тем более экстремистом». По сообщениям сторонников Аслана Толегенова, у него серьезные проблемы со здоровьем, и ему необходим ежедневный медицинский уход, который практически исключен в колонии.