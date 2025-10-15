В Уилском районе Актюбинской области Казахстана у несовершеннолетней школьницы начались роды во время урока. В ходе проверки выяснилось, что предполагаемый отец ребенка — муж бабушки ученицы, который не является ее родным дедушкой. Пожилого мужчину подозревают в изнасиловании девочки, пишет издание ORDA.

Директор школы рассказала, что молодой матери 14 лет. На уроке 13 октября она ощутила резкую боль в животе, после чего у нее начались схватки. Учительница вызвала скорую, которая забрала роженицу в больницу. Там установили, что школьница на 39-й неделе беременности. В руководстве учебного учреждения подчеркнули, что ни педагогический состав, ни члены семьи девочки не знали о том, что она ждет ребенка.

В результате девятиклассница родила сына, которого затем передали на попечение родственников. Сама девочка находится в удовлетворительном состоянии. В школе ее охарактеризовали как активную и дисциплинированную, отметив, что она не пропускала занятия и даже — уже, как теперь понятно, будучи беременной — выступала на праздничном концерте в честь Дня учителя.

Теперь, когда у школьницы родился ребенок, учителя выразили недоумение по поводу того, как ее беременность могла остаться незамеченной в ходе стандартного медицинского осмотра, который проводился для всех учащихся в минувшем сентябре.

Для установления всех обстоятельств случившегося актюбинское областное управление здравоохранения сформировало специальную комиссию, которая проведет служебное расследование. Кроме того, правоохранительные органы региона возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого отца новорожденного.

В областной полиции изданию ORDA подтвердили, что в рамках расследования дела был задержан подозреваемый, и это супруг бабушки школьницы. Представитель ведомства добавил, что следствие продолжается, поэтому информация по делу пока не подлежит разглашению.

В России власти некоторых регионов в рамках мер по улучшению демографической ситуации ввели выплаты для забеременевших школьниц, согласившихся родить. Такая программа поддержки действует, в частности, в Орловской области. Сумма выплаты там составляет 100 тысяч рублей. Глава региона Андрей Клычков пояснял, что действовал в соответствии с рекомендациями Минтруда РФ по повышению рождаемости.