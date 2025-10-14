Впервые почти за 2000 лет посетители Колизея смогут пройти по тайному «проходу Коммода», который позволял римским императором подать в древний амфитеатр и оставаться незамеченными толпой. Об этом пишет Associated Press (AP).

Тайный проход был построен между I и II веками, уже после открытия самого Колизея. Через коридор можно было попасть в императорское ложе с видом на гладиаторские бои. Такой маршрут не только прятал правителей от чужих глаз, но и обеспечивал им защиту.

При этом напасть на императоров пытались даже в туннеле. Как пишет AP, такое покушение пережил Коммод, который правил между 180 и 192 годами нашей эры. Он был страстным поклонником игр и часто приходил в Колизей — во время одного из таких визитов кто-то пытался убить его, но безуспешно. После этого случая тайный проход часто называют именем Коммода.

Сам коридор обнаружили в 19 веке. Его протяженность составляет около 55 метров. Когда-то в нем были мраморные стены, позже их заменили гипсовые, украшенные пейзажами. На сводах здания также была лепнина с фрагментами мифологических сцен, а в нишах у входа — изображения зрелищ на арене, включая бои медведей и выступления акробатов.

Как отмечает археолог Барбара Наззаро, некоторые следы украшений в подземном проходе сохранились, но это было непросто из-за сырости. Тем не менее, посетители смогут узнать как это выглядело в древности, благодаря визуальной реконструкции, сделанной специалистами.

«Этот проход теперь открыт для публики впервые. И таким образом (посетители) смогут оценить, каково это — быть императором», — подчеркнула Наззаро.

Эксперты археологического парка Колизея добавляют, что открытие прохода имеет «чрезвычайное значение».