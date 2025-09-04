Врио главы Мурманска отчитался в соцсетях о том, что в городе продолжается подготовка к фестивалю спорта “Гольфстрим”, несмотря на разлив нефтепродуктов в Кольском заливе. 3 сентября был даже проведен тестовый заплыв.

«В программе — заплывы»

Врио мэра Мурманска Иван Лебедев днем 3 сентября написал в своем тг-канале, что в Кольском заливе провели пробный заплыв перед фестивалем спорта “Гольфстрим”. Через час в канале появилось сообщение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы возникновения ЧС после разлива нефтепродуктов в Кольском заливе.

Тем не менее спортивный праздник власти отменять не намерены. “Напомню, заплыв на дистанцию 1200 метров через Кольский залив — одно из самых экстремальных и зрелищных соревнований ежегодного праздника спорта”, — говорится в публикации Ивана Лебедева.

«На следующей неделе в районе Кольского моста будет проводиться масштабный фестиваль “Гольфстрим”, и в программе — заплывы. Вчера провели пробный. Не очень понимаю, почему их не отменяют», — рассказала RTVI местная жительница Ирина Миронова.

Часть заплыва, по ее словам, должна проходить именно под Кольским мостом, рядом с местами выбросов нефтепродуктов.

О разливе нефтепродуктов в Кольском заливе стало известно 2 сентября, кадры пятен мазута на камнях и в воде облетели мурманские городские чаты и группы. По словам Ирины Мироновой, первые выбросы нефтепродуктов на берегу Кольского залива она обнаружила еще 31 августа в районе авторынка “Прибрежный”. 2 сентября большие пятна, похожие на мазутные, появились в районе Южной котельной, рядом с Кольским мостом.

“В декабре прошлого года я убирала мазут в Анапе. Конечно, в Мурманске масштаб не такой серьезный”, — говорит Миронова. Тем не менее ущерб экологии может быть значительным, так как убирать последствия в Кольском заливе будет сложнее. “Честно говоря, я не очень хорошо представляю “уборку грунта” [на Кольском заливе]. Там камни замазучены, с ними гораздо сложнее, чем просто в мешки песок собирать”, — пояснила она.

«Меры по уборке не принимались»

Врио мэра Мурманска Иван Лебедев 3 сентября сообщил только о том, что направил заявление в правоохранительные органы о факте разлива нефтепродуктов. Силовики должны будут провести расследование и выяснить причины. Сбор загрязненного грунта планировали начать 4 сентября. В Минприроды Мурманской области также сообщили, что передали информацию о разливе в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.

Разлив нефтепродуктов в Кольском заливе уже не первый, рассказал RTVI местный житель Дмитрий. По его словам, с другой стороны Кольского моста тоже есть следы выбросов мазута — с 30 июня 2024 года, а местные власти на его запросы якобы ответили, что летом 2025 года занимались очисткой акватории и пляжа. Однако Дмитрий утверждает, что уборка ограничилась установкой киперной ленты, которую через несколько дней порвал ветер.

«Меры по уборке не принимались. Я неоднократно просил подтвердить данный факт фотографиями, зная, что такие вещи снимают. Этот запрос упорно игнорируется в ответах», — говорит Дмитрий. При этом администрация, по его словам, уверяет, что не занимается уборкой мазута.

“[Недавно] пришел ответ от прокуратуры на мою жалобу о бездействии. С их точки зрения все хорошо, они отработали, никакого бездействия нет. Минприроды тоже ответило, что все было убрано. Разумеется, никаких фотографий уборки нет. Однако почему мазут все еще там?” — возмущается Дмитрий.

На момент публикации материала власти не комментировали причины нового разлива нефтепродуктов в Кольском заливе, также неизвестно, будет ли проведена экспертиза состояния воды перед планирующимся заплывом. По данным местной администрации, в нем могут принять участие более 30 спортсменов из семи городов.

В администрации Мурманска на момент публикации на запрос RTVI не ответили.