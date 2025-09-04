В Мурманске ввели режим повышенной готовности после того, как в Кольском заливе Баренцева моря в Первомайском округе произошел разлив нефтепродуктов, сообщил временно исполняющий обязанности мэра Иван Лебедев. Экс-сотрудник Росприроднадзора, эколог Игорь Котяш заявил RTVI, что меры реагирования на подобные ЧП в регионе до сих пор не выработаны, а в районе залива до сих пор полностью не устранены последствия прошлогоднего разлива нефтепродуктов.

Что известно о ситуации с разливом мазута в Мурманске

3 сентября местная жительница Ирина рассказала 51.RU, что 31 августа побывала в районе Кольского залива, где, по ее словам, не просто мазутные пятна, а «просто все залито».

Женщина сообщила о разливе на странице главы Мурманской области Андрея Чибиса. Ей ответили в региональном Минприроды. В ведомстве объяснили, что за территорию Кольского залива отвечает Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора, и все данные туда уже переданы.

По информации местного издания «Хибины», в социальных сетях жители выразили тревогу за животных и птиц в районе залива. Беспокойство у них вызвал и планируемый 14 сентября заплыв в Кольском заливе в рамках фестиваля «Гольфстрим».

Временно исполняющий обязанности мэра Мурманска Иван Лебедев сообщил, что в городе введен режим повышенной готовности, а сам он обратился в правоохранительные органы с просьбой провести расследование для выяснения причин произошедшего:

«Уже завтра планируется начать сбор загрязненного грунта. Ситуация на контроле».

Летом 2024 года жители Мурманска заметили у берегов Кольского залива мазут, из-за которого гибли растения, птицы и рыбы. В июле 2024 года в Балтийско-Арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили, что в районе Кольского моста выявлено загрязнение нефтесодержащими веществами, в 400 раз превысившими предельно допустимую концентрацию. Общая площадь загрязненной акватории составила 591 кв м.

«На береговой полосе камни загрязнены нефтесодержащими веществами. Суммарная площадь пятна составляет не менее 2,7 кв. км», — прокомментировали в ведомстве.

В сентябре Мурманский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело о загрязнении морской среды в районе Кольского залива (вероятно, речь идет об еще одном инциденте с разливом нефтепродуктов — прим. RTVI).

По данным правоохранителей, 11 августа в Мурманске во время погрузки мазута на судно «произошло переполнение топливного танка и, как следствие, разлив нефтепродукта» в акватории залива. Сумму ущерба в СКР оценили в 5 млн рублей.

«На опережение никто не работает»

Произошедшее в Кольском заливе — это в первую очередь удар по экологии, заявил RTVI экс-сотрудник Росприроднадзора, эколог Игорь Котяш.

«Происходит накопление этого всего в более высших, скажем так, цепях питания. Тяжелые фракции оседают на дне и затем поедаются обитателями водорослей. Дальше они переходят в рыбу, которую некоторые ловят в нашем заливе. В итоге в какой-то момент это переходит и к нам, и мы едим эту загрязненную рыбу. Особенно те люди, которые любят половить рыбу в заливе, могут иметь дело с этими проблемами. И понятное дело, что заливом все это не заканчивается», — объяснил эксперт.

Арктическая среда особенно уязвима перед такими ЧП, добавил Котяш, потому что из-за низких температур бактерии не могут быстро перерабатывать «или как-то разлагать нефтяные пленки».

«На юге оно более-менее под воздействием температуры еще разжижается, и бактериям с более высокими температурами проще работать с такими вещами — мы получаем более высокую скорость переработки всех этих ядов, этих нефтепродуктов. А здесь накопление происходит довольно-таки серьезное», — предупредил эколог.

По его данным, Росприроднадзор уже в курсе ситуации и в ближайшее время должны быть приняты все необходимые меры.

Примерно в том же месте произошел разлив и в 2024 году, напомнил Котяш. По его словам, то загрязнение «никак не ликвидировали» — и это симптоматично, причем как для региона, так и для страны в целом.

«Я не увидел никакого реагирования. Но по ситуации могу сказать, что меры реагирования у нас абсолютно недостаточные. У нас абсолютно попустительское отношение к подобного рода разливам. К сожалению, службы, которые у нас за это получают деньги, работают по такому принципу: если известен собственник, то мы пойдем уберем, а потом выставим ему счет за это дело. При этом на опережение, к сожалению, почти никто не работает», — сообщил эксперт.

Котяш уточнил, что ответственный за этот разлив пока неизвестен, поэтому у тех компаний, которым поручат ликвидировать последствия ЧП, возникнет «куча вопросов — кто, когда и что уберет». Он напомнил, что в том числе по этой причине не был «полноценно ликвидирован» прошлогодний разлив.

По его словам, в регионе для таких случаев нужно создавать систему подключения волонтеров, а также систему реагирования, но этого пока нет.

«Есть южная акватория порта Мурманск или Кольского залива — там на берегу должны быть специально оборудованные будки со всем необходимым оборудованием для ликвидации разлива. Точно такое же оборудование должно быть, допустим, на первом Мурманском терминале, который находится в этом южном районе и занимается перевалкой нефти и нефтепродуктов. У них есть своя служба ликвидации. Как они задействованы в общем плане ЛРН [ликвидации разлива нефтепродуктов] властей — непонятно», — рассказал Котяш.

Он уточнил, что на различных предприятиях региона есть утвержденные планы ЛРН, но не отработаны меры реагирования «в виде каких-то общегородских планов ЛРН, которые должны применяться в случае таких разливов».

«На бумаге у нас, конечно, все это общее реагирование красивое. А как доходит до дела на месте — причем до дела, которое не связано с конкретными лицами, до дела, где нужно проводить расследование, где нужно тут же выезжать на место, брать пробы и проводить экспресс-анализ по нефтепродуктам, по углеводородным пикам — у нас, к сожалению, таким никто не занимается», — констатировал собеседник RTVI.

В пример он привел специализированные морские суда Росприроднадзора для выезда на такие экстренные случаи, как разлив нефтепродуктов: у них на борту не было экспресс-лабораторий, а значит, и экспресс-анализ проб провести было нельзя.

«При этом весь необходимый мировой опыт есть. Можно в течение нескольких часов взять с поверхности пробу нефтепродуктов. Затем вы берете такую же пробу в ближайших танках, которые могли пролиться, или в ближайших накопителях, или в нефтеловушках. Делаете анализ на пики по углеводородным цепям. Если эти пики совпадают — то вот вам, пожалуйста, виновник», — объяснил Котяш.

Однако, продолжил эксперт, таких мер реагирования до сих пор нет — и это, по его мнению, стало очевидно на примере разлива мазута в Керченском проливе.

«Это же показательно. Мы получаем, по сути, отсутствующий план реагирования общего федерального масштаба. Вместо того чтобы государственные, областные органы централизованно на местах начали принимать решения о введении ЧС, этим вопросом занимаются волонтеры», — напомнил Котяш.

Напомним, из-за мазутного загрязнения пляжей, последствия которого пока так и не удалось полностью ликвидировать на фоне повторных выбросов, Анапа в туристическом сезоне-2025 оказалась аутсайдером среди внутрироссийских направлений. С отдыхающих, купивших путевки на этот курорт, берут расписки о запрете на купание в море.