Министр обороны Колумбии Педро Анульфо Санчес подтвердил, что военно-транспортный самолет Lockheed Martin Hercules C-130 со 110 военнослужащими на борту «потерпел трагическую аварию». Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел при взлете с аэродрома в глубине колумбийской Амазонии, на границе с Перу. По данным местного издания BluRadio, лайнер упал примерно в 3 км от городской черты. По меньшей мере 20 военнослужащих, находившихся внутри, удалось спасти.

Министр сообщил, что военные подразделения уже работают на месте происшествия, однако точное количество жертв и причины аварии пока не установлены.

«Все протоколы оказания помощи пострадавшим и их семьям активированы, а также начато соответствующее расследование», — написал Санчес в соцсети X.

На распространенных в СМИ кадрах, снятых после падения самолета, видно, как грузовик с военными прибывает в район происшествия, где также собрались десятки любопытных. На другой видеозаписи запечатлено, как военнослужащие — одни на мотоциклах, другие бегом — движутся по узкой грунтовой дороге к месту крушения. Также на кадрах видны прибывающие парамедики с носилками. Судя по роликам, после падения самолет загорелся.

«С глубокой печалью сообщаю, что самолет Hercules наших Колумбийских аэрокосмических сил потерпел трагическую аварию при взлете из Пуэрто-Легисамо (Путумайо) при перевозке войск наших Государственных сил. <…> Выражаю искренние соболезнования семьям пострадавших и, из уважения к их горю, призываю всех избегать спекуляций до появления официальной информации. Это глубоко болезненное событие для страны», — заявил министр обороны Колумбии.

Разбившийся самолет — Lockheed Martin C-130 Hercules, модель, широко используемая военными по всему миру. Месяц назад аналогичный Hercules C-130, принадлежащий Военно-воздушным силам Боливии, разбился в городе Альто, унеся жизни 20 человек и ранив еще 30. Тогда обломки разбросали по городу банкноты, перевозившиеся на борту, что спровоцировало столкновения между жителями и силами безопасности.