В статье Bloomberg, в которой приводится содержание беседы президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не содержится ничего, что могло бы поссорить Москву и Будапешт. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков.

«Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией. Наоборот, эта информация, которая опубликована в Bloomberg, показывает Орбана с весьма прагматичной и эффективной точки зрения. Он действительно очень эффективный политик, который именно защищает интересы своей страны — не России, не Америки, а именно Венгрии. Я бы даже воспринял этот материал как материал в поддержку Орбана», — сказал Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве «весьма трепетно» относятся к разговорам на высшем уровне и «не симпатизируют каким-то попыткам придать гласности материал таких разговоров». По его словам, многие силы в Европе и Брюсселе не хотели бы победы Орбана на выборах и рассчитывают, что подобные публикации нанесут ему политический урон.

Разговор лидеров двух стран состоялся, по утверждению Bloomberg, в октябре 2025 года. Стенограмму беседы политиков агентство верифицировало через источник, знакомый с содержанием конфиденциальных переговоров.

Орбан якобы в разговоре с Путиным поздравил его с днем рождения и заявил, что может «помочь в любом деле»: «В любом вопросе, где я могу быть полезен, — я к вашим услугам».

Также венгерский премьер, как пишет Bloomberg, пересказал президенту РФ венгерскую детскую сказку по мотивам басни Эзопа, в которой мышь спасает льва, запутавшегося в сети, после того как тот пощадил ее ранее. Путина, как утверждает агентство, это рассмешило.

Основной темой звонка, по данным Bloomberg, была идея провести в Будапеште саммит США и России — этот вариант обсуждался осенью, однако так и не был реализован.

Путин в разговоре также высоко оценил «независимую и гибкую» позицию Венгрии. Орбан, в свою очередь, выразил сожаление, что после пандемии лидерам не удается встречаться лично так же часто, как прежде, и напомнил, что их знакомство берет начало с 2009 года, когда они впервые встретились в Санкт-Петербурге. «Чем больше друзей мы приобретаем, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам», — цитирует его стенограмма.

Публикация появилась накануне выборов в Венгрии, на которых Орбан, по данным опросов, рискует потерпеть поражение после 16 лет нахождения у власти. Его главный оппонент Петер Мадьяр обещает вернуть страну в европейское русло и отдалить от Москвы.