Заявление генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в президентские выборы, которые прошли в стране в мае 2025 года, не соответствует действительности. Об этом в разговоре с РБК заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!» — заверил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова называла обвинения в адрес Москвы о якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента Румынии «не только беспочвенными, но и <…> смехотворными». По ее словам, таким образом Бухарест пытается «списать собственные промахи на Россию».

Генпрокурор Румынии Алекс Флоренца 16 сентября сообщил, что Москва в 2022 году якобы запустила «гибридную кампанию» против Бухареста. По его словам, четыре связанные с Россией компании создали ботов и фейковые аккаунты в соцсетях, на которые были подписаны как минимум 1,3 млн граждан.

Прокурор уточнил, что «с целью ослабления доверия к румынской демократии и усиления социальных волнений» было создано порядка 2 тыс. аккаунтов в Facebook* и около 20 тыс. ботов. Они распространяли контент, сгенерированный нейросетями, а также данные с клонов-сайтов СМИ и государственных учреждений.

«Очевидно, что главным бенефициаром этой кампании был независимый кандидат», — утверждает Флоренца.

Президентские выборы в Румынии должны были состояться в ноябре-декабре 2024 года. Тогда в первом туре выиграл кандидат Кэлин Джорджеску, которого называли «пророссийским». После этого конституционный суд страны отменил результаты голосования.

Как пишет Bloomberg, такое решение вызвало общественный протест и усилило поддержку ультраправых. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс называл разведданные, указывающие на роль Москвы в результатах выборов, «надуманными».

Однако в итоге Джорджеску запретили участвовать в президентских выборах, которые были перенесены на май. Кроме того, ему было предъявлено обвинение в участии в экстремистской организации и даче ложных показаний о финансировании предвыборной кампании. Бывший кандидат заявил, что он невиновен в совершении правонарушений, передает Bloomberg.

Во втором туре выборов, состоявшемся в Румынии 18 мая, победил мэр Бухареста Никушор Дан с 53,74% голосов. Он выступил за укрепление и расширение взаимодействия с Евросоюзом и НАТО, а также стратегическое партнерство с США.

В российско-украинском конфликте Дан выступает за полную поддержку Киева. Румынские избиратели активно высказались за то, чтобы страна придерживалась проевропейского курса, подчеркивает Bloomberg.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена