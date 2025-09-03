В Кремле надеются на то, что слова президента США Дональда Трампа о «заговоре», который якобы строят против США президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, были сказаны «в переносном смысле». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».

«Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более что никакие заговоры никто не строил. На это ни у кого нет ни желания, ни времени», — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп упомянул о «заговоре» против США со стороны лидеров России, Китая и КНДР в социальной сети Truth Social, комментируя парад в Пекине, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией.

«Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — заявил он.

Говоря о празднованиях в столице КНР, американский лидер также задался вопросом, упомянет ли Си о той роли, которую сыграли США в борьбе Китая за свободу от захватчика.

«Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить», — написал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин избегал прямых упоминаний США в ходе выступлений, приуроченных к параду и саммиту Шанхайской организации сотрудничества. В то же время, он уделил внимание важности «равноправного и упорядоченного многополярного мира» и отметил, что в сложившейся международной обстановке человечество вновь встало перед выбором «между миром и войной, диалогом и конфронтацией».

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, который начался 31 августа и завершится 3 сентября. В понедельник, 1 сентября, он поучаствовал в саммите ШОС, где у российского лидера состоялся ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

Во вторник, 2 сентября, в Пекине прошла встреча лидеров России, Китая и Монголии, за которой последовала двусторонняя встреча Путина и Си. В среду, 3 сентября, российский лидер вместе с Ким Чен Ыном принял участие в параде, посвященном 80-летию победы над милитаристской Японией.