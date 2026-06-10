Кремль пока занят внутрироссийской повесткой — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос RTVI о том, собирается ли Владимир Путин поздравлять главу Белого дома Дональда Трампа с 80-летним юбилеем в ближайшее воскресенье, 14 июня.

«Пока много дел по российской повестке дня», — заявил Дмитрий Песков RTVI, отвечая на вопрос о том, собирается ли Владимир Путин позвонить Дональду Трампу 14 июня либо отправить ему поздравительную телеграмму, или, возможно, президент России хочет, чтобы это было для именинника сюрпризом.

14 июня президенту США Дональду Трампу исполнится 80 лет.

Последний раз Путин и Трамп созванивались 29 апреля — об этом сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Этот разговор продолжался более полутора часов.

Тогда Владимир Путин поддержал американского коллегу, пережившего попытку покушения, и назвал правильным его решение продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, а Дональд Трамп «позитивно оценил недавно объявлявшееся Россией пасхальное перемирие».