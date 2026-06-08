Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после ночной атаки беспилотника на поезд №68 Москва — Симферополь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По данным компании, в результате удара БПЛА был поврежден локомотив. Пассажиры не пострадали, однако погиб помощник машиниста, машинист электровоза получил ранения. Движение пассажирских поездов в Крыму временно приостановлено. Пассажиров нескольких составов, включая №68 Москва — Симферополь, №77 Санкт-Петербург — Симферополь и №7 Санкт-Петербург — Севастополь (все отправлением 6 июня), перевозят в Симферополь автобусами.

По состоянию на 06:00 мск задерживаются несколько поездов, следующих в Крым и из него, в том числе рейсы из Адлера, Минеральных Вод, Москвы, Севастополя и Симферополя. В компании уточнили, что время задержек может меняться, а информация о прибытии доводится до пассажиров по мере обновления данных.